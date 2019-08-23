Ekonomi Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ulusal araştırma kurumu TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planladıklarını söyledi. Varank, “Bu kurum yapay zeka alanında çekirdek projeler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Almanya’nın başkenti Berlin’de Almanya-Türkiye Yapay Zeka Konferansı’nın açılışına katıldı. Konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında konferansın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmede fırsat olarak gördüğünü ifade eden Bakan Varank, “Türkiye ve Almanya, sanayi ve teknoloji alanında önemli ortaklıklara imza attı. İşbirliğimizi yeni ve heyecan verici bir boyuta taşıyoruz” diye konuştu.

Mustafa Varank ve Peter Altmaier

14 MERKEZ KURULACAK

Sanayinin dijital dönüşümüne yönelik çalışanların hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Bakan Mustafa Varank, “İlgili tüm paydaşların katkısı ile Dijital Türkiye yol haritasını hazırladık. Yol haritasından hareketle eylem planlarını uygulama aşamasındayız. Yenilik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri ülkemizde kurulmaya başladı. Hem teorik hem de pratik eğitimlerin verildiği bu fabrikalarda 2023’e kadar toplam 14 tane kurmayı planlıyoruz” dedi. Bakan Varank, yapay zeka anlamında yerli, teknoloji üretme kabiliyetlerini geliştirmek ve ekonominin gelirini etkin kullanımını yaygınlaştırmak için de yol haritasının tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi. Bakan Varank açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ulusal Araştırma Kurumu TÜBİTAK bünyesinde bir yapay Zeka Enstitüsü kurmayı planlıyoruz. Bu kurum yapay zeka alanında çekirdek projeler geliştirecek, akademide üretilen bilimsel çıktıları kamu ve özel sektörün hizmetine sunarak bir köprü vazifesi görecek.”

16 TRİLYON DOLAR KÜRESEL KATKI

  • Yapay zekanın yeni bir kavram olmadığını sözlerine ekleyen Bakan Varank, "Yeni olan yapay zekanın bilgisayar birimlerinin alt tabı olmaktan çıkıp her alanda kendisine yer bulmasıdır. 2030 yılına geldiğimizde küresel ekonomiye yaklaşık 16 trilyon dolarlık ilave katkı yapabilecek bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu durum aynı zamanda yeni büyüme modelleri, yeni meslekler ve zorlu rekabet koşullarını da beraberinde getirecek. Ticaret savaşları küresel gündemi meşgul eden ve ekonomik teorilerin bile baştan yazılmasını gerektirebilecek devrimin eşiğindeyiz. Ürettiğiniz veri aslında yapay zekaya açılan bir kapıdır. Ülkelerin servetleri sadece doğal kaynaklara bağlı olarak ölçülmüyor. Sahip olduğunuz verilerin işlenmesi ve bunların güvenliğin biz politika yapıcıların mesaisinde önemli yer tutuyor” ifadelerini kullandı.

ALMANYA'DAN 3 MİLYAR AVRO YATIRIM

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier de, Almanya’nın 1988’de kurduğu araştırma merkezinin dünyada yapay zeka konusunda en büyük ve en eski araştırma merkezi olduğunu söyledi. Altmaier, "Yapay zekayı uygulamaya nasıl gerçekleştireceğiz, bunu sormalıyız. Biz Almanya olarak Sanayi 4.0’de öncüyüz. Otonom sürüşte dünya çapında bir rekabet var. Kim ilk otonom otomobili üretecek. Devlet olarak bu alanda çalışma konusunda çok umutluyum. 2025 yılına kadar yapay zekaya 3 milyar avro yatırım yapma kararı aldık. Bu, politik bir işarettir. Fakat biliyoruz ki bu alandaki yatırımların çoğunluğunun özel sektör tarafından yapılması gerekir. ABD’de Amazon, Microsoft, Apple ve Google gibi şirketler bu alana yılda yüzlerce milyar avroluk yatırım yapıyorlar. Hem Türk ve hem de Alman ekonomisinde bu tür yatırımların yapılmasını mümkün olduğunu görmek istiyoruz."

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