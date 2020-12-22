Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde üretilecek

Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Okean tersanesinde üretilecek.
Tersaneden yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında ekim ayında imzalanan askeri iş birliği çerçevesi anlaşması ve 14 Aralık'ta imzalanan askeri anlaşmalar kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için korvet üretimi konusunda Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığıyla memorandum imzalandığını kaydedildi.
Açıklamada, tersanenin Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından teknik özellikleri ve nitelikli personeli göz önünde bulundurularak seçildiği belirtildi.
- Korvert nedir?
- Korvet sınıfı gemi, 16 knot olan ekonomik sürati ile maksimum 2500 deniz millik seyir siasına sahiptir. 45+12 kişilik gemi personeli ile ikmal yapmaksızın denizde kalma süresi 30 gündür.
- Ana görev fonksiyonu; karakol, gözetleme ve keşif olan Korvet sınıfı gemi ile öncelikle gerçek zamanlı taktik resim oluşturulmaktadır. Taktik resmin oluşturulması ile düşman suüstü, denizaltı ve hava hedefleri teşhis edilmekte ve mevcut silahlar ile etkisiz hale getirilerek ya da yok edilerek deniz kontrolü sağlanmaktır.
- Korvet sınıfı bir geminin ikincil görev kabiliyetleri istihbarat toplama, hava operasyonlarını icra ettirme, elektronik ve akustik harbin gereklerini yerine getirme, arama ve kurtarma operasyonları icra etme asimetrik tehditlere karşı koruma sağlama, deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlama, amfibi operasyonlara destek sağlama ve eğitimdir.
- RMK Marine tasarımı Korvet müşteri ihtiyacına göre aşağıdaki silah ve sensör sistemlerinin farklı kombinasyonları ile konfigüre edilebilir.