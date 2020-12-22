Ekonomi Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukraynanın Nikolayev şehrinde üretilecek
SAVUNMA SANAYİ

Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde üretilecek

Türkiye ile Ukrayna arasında 14 Aralık'ta imzalanan askeri anlaşmalar kapsamında iki ülkenin ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Okean tersanesinde üretilecek.

Haber Merkezi AA
Ukrayna’nın Türkiye için üreteceği korvetlerin tersanesi belli oldu.
Ukrayna’nın Türkiye için üreteceği korvetlerin tersanesi belli oldu.

Türkiye-Ukrayna ortak yapımı korvetler Ukrayna'nın Nikolayev şehrindeki Okean tersanesinde üretilecek.

Tersaneden yapılan açıklamada, Ukrayna ve Türkiye arasında ekim ayında imzalanan askeri iş birliği çerçevesi anlaşması ve 14 Aralık'ta imzalanan askeri anlaşmalar kapsamında Ukrayna Deniz Kuvvetleri için korvet üretimi konusunda Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığıyla memorandum imzalandığını kaydedildi.

Açıklamada, tersanenin Türkiye Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından teknik özellikleri ve nitelikli personeli göz önünde bulundurularak seçildiği belirtildi.

Ukrayna ve Türkiye arasında İHA ve korvet üretimi için anlaşmalar imzalandı
DÜNYA
Ukrayna ve Türkiye arasında İHA ve korvet üretimi için anlaşmalar imzalandı
  • Korvert nedir?
  • Korvet sınıfı gemi, 16 knot olan ekonomik sürati ile maksimum 2500 deniz millik seyir siasına sahiptir. 45+12 kişilik gemi personeli ile ikmal yapmaksızın denizde kalma süresi 30 gündür.
  • Ana görev fonksiyonu; karakol, gözetleme ve keşif olan Korvet sınıfı gemi ile öncelikle gerçek zamanlı taktik resim oluşturulmaktadır. Taktik resmin oluşturulması ile düşman suüstü, denizaltı ve hava hedefleri teşhis edilmekte ve mevcut silahlar ile etkisiz hale getirilerek ya da yok edilerek deniz kontrolü sağlanmaktır.
  • Korvet sınıfı bir geminin ikincil görev kabiliyetleri istihbarat toplama, hava operasyonlarını icra ettirme, elektronik ve akustik harbin gereklerini yerine getirme, arama ve kurtarma operasyonları icra etme asimetrik tehditlere karşı koruma sağlama, deniz ticaret yollarının güvenliğini sağlama, amfibi operasyonlara destek sağlama ve eğitimdir.
  • RMK Marine tasarımı Korvet müşteri ihtiyacına göre aşağıdaki silah ve sensör sistemlerinin farklı kombinasyonları ile konfigüre edilebilir.

Ukrayna: Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüşüyoruz
DÜNYA
Ukrayna: Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüşüyoruz

Abone Ol Google News
Tüm borçları silindi

Tüm borçları silindi

​Azerbaycan'da şehit, gazi ve yakınlarına tam destek.
Fahiş fiyata geçit yok

Fahiş fiyata geçit yok

​283 firmaya 9 milyon 645 bin lira idari para cezası uyguladı.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahinden kritik koronavirüs mutasyonu açıklaması

İkinci zirve noktasını geride bıraktık

İkinci zirve noktasını geride bıraktık

​İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'tedbirler işe yarıyor' mesajı.

​Fiyatlar düşecek mi yükselecek mi?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.