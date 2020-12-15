Ukrayna ve Türkiye arasında İHA ve korvet üretimi için anlaşmalar imzalandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Türk şirketleri arasında, teknoloji transferi ile korvet ve insansız saldırı sistemleri üretimi konusunda bir dizi anlaşmalar imzalandı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, anlaşmalar Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir başkanlığındaki Türk heyetinin ziyareti kapsamında imzalandı.

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Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, bu projelerle Karadeniz'de ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için Ukrayna donanmasının güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Taran, “Türk teknolojileri ve yatırımları sayesinde Ukrayna savunma sanayisinin bir ivme kazanacağını umuyoruz” dedi.

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Demir ise Türkiye ve Ukrayna'nın savunma alanında pek çok iş birliği alanı olduğunu vurgulayarak, anlaşmalardan pratik etkileşime hızlı geçişin iki taraf için faydalı sonuç vereceğinin altını çizdi.

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Ekim ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyareti esnasında, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran arasında savunma sanayi projeleri kapsamında iyi niyet beyanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran arasında Askeri Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.