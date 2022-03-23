​Türkiye Varlık Fonu ve ADQ'dan 300 milyon dolarlık teknoloji fonu iş birliği

Fon için gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu katıldı.

Arda Ermut ile Al Suwaidi tarafından imzalanan anlaşma, TVF'nin 1 milyar dolarlık Türkiye Teknoloji Fonu'nu (TTF) kurma hedefinin ilk adımı olma özelliğini taşıyor. Türkiye Teknoloji Fonu, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde bu alana özel girişim sermayelerine erişimi kolaylaştırma, yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak TVF portföyündeki şirketlerin büyümesini hızlandırma ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sunan sektörlere stratejik ve teknolojik yatırımları artırma amacı taşıyor.

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TVF ve ADQ ortaklığıyla hayata geçecek Türkiye Teknoloji Fonu-ADQ TWF, hem doğrudan yatırım ile girişim sermayesi rolünü üstlenecek hem de teknoloji alanında yatırım yapacak diğer fonların çekirdek sermaye sağlama ya da sermaye artırımı gibi aşamalarda faydalanacağı yeni bir fon olma özelliği taşıyacak. Fon ile Türkiye'deki teknoloji girişimleri desteklenirken, Türkiye'de son yıllarda gittikçe büyüyen girişimcilere ve girişim sermayesi ekosistemine de katkıda bulunulacak.

"Ülkemiz için benzersiz bir katma değer oluşturacak"

İmza töreninde konuşan TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ermut, "TVF olarak, teknoloji alanında Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip yatırımlar yapmak kuruluş vizyonumuzun önemli bir sacayağı. Bugün bu vizyonla tam anlamıyla aynı doğrultuda hayata geçirilecek olan Türkiye Teknoloji Fonu'nun müjdesini paylaşıyoruz. Türkiye Varlık Fonu ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi ortaklığıyla Türkiye'de faaliyet gösterecek, Türkiye'deki girişimlere, Türkiye'deki yetenekli genç nüfustan çıkacak parlak girişimlere, ülkemizin geleceğine yatırım yapacak ortak bir fon kuruyoruz." dedi.

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Bu fonun ilk etaptaki bütçesinin 300 milyon dolar olacağını belirten Ermut, ADQ ile kuracakları bu fonun, Türkiye Varlık Fonu'nun 250 milyon dolar hacme sahip olmasını planladığı ancak ADQ gibi yatırımcıların da ilgisiyle birlikte artık toplam 1 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedeflediği Türkiye Teknoloji Fonu yatırımında ilk ve en önemli adım olacağını söyledi. Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu'nun, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin büyümesini hızlandıran referans bir teknoloji fonu olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bu fonun teknoloji yatırımlarına çarpan etkisi oluşturacağını vurgulayan Ermut, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız çok yakın zamanda dijital seferberlik ilan etti. Biz de bu vizyon doğrultusunda ülkemizdeki gençlere ve girişimcilere, ülkemizin potansiyeline duyduğumuz güvenin global bir seviyede karşılık bulacağı stratejik bir hamlenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizdeki benzer fonlarla karşılaştırıldığında hem hacmi hem de uluslararası doğrudan yatırım boyutuyla Türkiye Teknoloji Fonu, diğer teknoloji yatırımları için sağlayacağı çarpan etkisiyle de beraber ülkemiz için benzersiz bir katma değer oluşturacak. Bu anlaşma ile hem Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluş amacına tam olarak uygun, ülkemizin potansiyelini katma değere dönüştürecek bir yatırımın temelini atmış olacağız."

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"Farklı ülkelerden Türkiye'ye yatırımın önü açılacak"

Arda Ermut, teknoloji yatırımlarının artırılmasını hedeflediklerini belirterek, "Hedefimiz, bu yatırımların Türkiye'de önünün açılması ve çarpan etkisinin oluşturulmasını sağlamak. İlk etapta bu fonun toplamda 300 milyon dolar büyüklüğe sahip olmasını kararlaştırdık. Fakat iki tarafın da yakın gelecekte bunun toplamda 1 milyar dolara ulaşması noktasında iradesi ve potansiyeline olan inancı var. Bu teknoloji yatırımlarının sistemde yaratacağı etkinin de çok daha hacimli olacağına inanıyoruz. Çünkü iki önemli devlet fonunun bölge ekonomisinde ciddi bir tecrübesi ve başarılı bir yatırım hikayesi var." dedi.

Türkiye'nin potansiyeli itibarıyla bu tip yatırımlar anlamında ciddi avantaja sahip olduğunu vurgulayan Ermut, şöyle konuştu:

"Teknoloji yatırımları artık çok önemli hale geldi ve Türkiye, bu potansiyelini hızlı bir şekilde realiteye, gerçek yatırımlara, katma değere dönüştürebilecek bazı adımları hem kamu tarafında hem özel sektör tarafında atmış oldu. Gençlerin de bu konuya entegrasyonu ve bu konudaki istekliliği çok iyi durumda. Pek çok sektörde değişik alanlarda Türkiye yatırım çekiyor. Türkiye'nin teknoloji yatırımları ekosisteminde bazı boşluklar tespit etmiştik. Bu fonun ön çalışmasında söz konusu boşlukları tespit etmesi noktasında bir irade koymuştuk. Bu konudaki irademizi görünce özellikle son bir senedir ciddi anlamda pek çok alandaki yatırımlar için temasta olduğumuz Abu Dabili paydaşlarımız bu konudaki potansiyelin hızlı bir şekilde katma değere dönüşebileceği noktasında hemen adım attılar. Farklı ülkelerden pek çok yatırımcının da Türkiye'ye yatırım yapmasının önü açılmış olacak."

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"Türkiye, önemli fırsatları barındırıyor"

ADQ Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi ise "Türkiye Teknoloji Fonu-ADQ TVF’nin kuruluşu, BAE ve Türkiye arasında ikili ticaret ve yatırımlar devam ederken, 2021'in sonunda verdiğimiz Türkiye'nin büyümesiyle ilgili geniş taahhüdümüzü temel almaktadır. Türkiye, uzmanlık alanlarımızla uyumlu hayati sektörlere yatırım yapmak için önemli fırsatları barındıran bir ülkedir. Portföyümüzdeki ulusal ve bölgesel aktörlere erişim sağlayarak, bu şirketler ve yüksek büyüme potansiyeline sahip fonlar için daha da fazla değer elde edilmesine yardımcı olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da fon yönetimi konusunda teknoloji girişimciliğinin merkezi olan bölgelerin önemine işaret ederek, "Berlin, Londra, BAE, Singapur gibi şehirlerden de Türkiye'deki yatırım fırsatları inceleniyor ve Türk startuplarına yatırımlar yapılıyor. Son yıllarda birçok teknoloji odaklı yatırıma şahit olduk. Güçlü bir altyapı ve insan kaynağına sahibiz. İnanıyorum ki önümüzdeki 5 yılda Türkiye, dünya çapında önemli teknoloji yatırımlarının yapıldığı bir merkez olacak." diye konuştu.

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