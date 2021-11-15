Ekonomi Türkiyede 2040da iki milyona yakın elektrikli araç olacağı öne sürüldü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de 2040'da iki milyona yakın elektrikli araç olacağı öne sürüldü

İklim Değişikliği Konferansı'nın ardından benzin ve içten yanmalı motorlar hakkında değişikliğe hazırlanan Türkiye'de 2040'ta elektrikli araç sayısının 2.7 milyona ulaşması bekleniyor.

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Haber Merkezi Diğer
Türkiyede 2040da iki milyona yakın elektrikli araç olacağı öne sürüldü
Foto: Arşiv.

Birleşmiş Milletler'deki İklim Değişikliği Konferansı'nda Türkiye ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 33 ülke, 40 şehir, 11 araç üreticisi şirket ve 27 filo sahibi kuruluş, sıfır emisyonlu araçlara geçiş için mutabakatın imzalaması üzerine benzin ve içten yanmalı motorlara yönelik değişikliklere hazırlanılıyor.

BİRÇOK ÜLKE ŞİMDİDEN İÇTEN YANMALI MOTORLARI YASAKLADI

Hükümetler, en geç 2035'e kadar, dünyada ise 2040'a kadar bütün yeni otomobil ve kamyonet satışlarının sıfır emisyona sahip olması için çalışacağını söylemesine rağmen, birçok ülke şimdiden içten yanmalı motorları yasaklamaya başladığını duyurdu.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE VATANDAŞLAR DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYOR

Türkiye, mutabakatı imzalayan ülkelerin arasında yer alarak 2040'a kadar benzinli ve dizel araç satışını sonlandıracak çok önemli bir adım attı.

  • Vatandaş ve sektör mensupları alınan bu kararı dönüm noktası olarak görüyor.

Bu karar kapsamında şimdiden bazı adımlar atılmaya başlansa bile şarj istasyonlarının sayısının arttırılması, elektrikli araçlar için parça üretimi ve benzin istasyonlarının dönüşü ilk sıralarda yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN 2040'DAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISININ 2.7 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Türkiye'de şu ana 1500 adet şarj istasyonu bulunurken, 2040'ta elektrikli araç sayısının 2.7 milyona, şarj istasyonunun sayısı ise 100 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Sivas’ta üretildi: Bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
FOTOĞRAF 5
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Sivas’ın Gürün ilçesinde üretilen elektrikli otomobil teknik özellikleri ile dikkat çekiyor. İlginç projeye, inşaat mühendisi olan aynı zamanda Gürün Belediyesi Meclis Üyeliği yapan Mustafa Kılıç ve arkadaşları imza attı.
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Kış döneminde boş vakitlerini değerIendirmek isteyen ekip, belki de elektrikli otomobil üretiminde köklü yeniliklere neden olabilecek bir projeyi gerçekleştirmeyi başardı. Üç ayda üretilen ve Gürün ismi verilen elektrikli otomobil ihtiyaç duyduğu tüm elektriği, tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor.
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Sekiz saat güneş altında kalan araç bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor.<br> <br> Görüntüsü ile ilk otomobilleri andıran araç, teknik donanımı ile mevcut araçları aratmıyor. Aracın, kornasından elektronik göstergesine, uzun-kısa farlarından cruz kontrol sistemine kadar birçok özelliği mevcut.
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Tavanı enerji üretiyor<br><br> Projenin mimarı Mustafa Kılıç, aracın ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi tavanından elde ettiğini belirterek, \"İnşaat mühendisiyim. Ama hobi olarak elektrik-elektronik ile uğraşıyorum. Kış mevsiminde yaptığımız çalışma sonucu böyle bir araç meydana getirdik. Amcaoğullarım ile oluşturduğumuz 4 kişilik bir ekiple çalışmalarımızı yürüttük. Aracımız tavanındaki güneş panelleri ile kendini şarj edebiliyor. Tavanı tamamen güneş panellerinden oluşuyor. 300 W’lik güneş paneli 8 saatte aracın bataryasını tamamen şarj edebiliyor. 8 saatlik şarjla yaklaşık 45 kilo metre yol gidebiliyoruz\" dedi.
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Normal araçlardan eksiği yok<br><br> Kılıç, aracın donanım olarak normal araçlardan fazla bir farkı bulunmadığını söyleyerek, \"Aracımızın normal araçlara kıyasla hiçbir eksiği yok. Sinyal kolları, farları, teybi, kornasından cruz kontrolüne kadar her şeyi var. Bu iddialı bir özellik. Bunu ayrıca ekledik. Elektronik göstergeleri mevcut. Kısa sürede güzel bir araç meydana getirdiğimizi düşünüyorum\" diye konuştu. <br><br> İlk deneyen başkan oldu Gürün isimli elektrikli aracı ilk deneyenlerden biri Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi oldu. Çiftçi bir süre kullandığı aracı çok beğendiğini belirtip, aracı ortaya çıkartan ekibe teşekkür etti. Çiftçi, “Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Bey ve arkadaşlarının ne kadar büyük bir emek sarf ettikleri ortada. Herkesin kapısının önünde kullandığı araçlarında ne varsa bu araçta da var. Her şeyi ile tam bir araç olarak dizayn edilmiş. Tamamen güneş enerjisi ile şarj oluyor. Tam şarj ile bir saat yol alıyor. Arkadaşları tebrik ediyorum\" şeklinde konuştu. <br><br> Gürün isimli yerli üretim elektrikli araç gündüz elde ettiği şarj ile gece de yol alabiliyor.
Sivas’ta üretildi: Bu elektrikli otomobil kendi kendini şarj ediyor
Sivas'ta bir inşaat mühendisi tarafından üretilen elektrikli otomobil, ihtiyaç duyduğu elektriği tavanındaki güneş panellerinden elde ediyor. 8 saat güneş altında kalan araç, bataryasını tamamen doldurabiliyor. Tam dolu batarya ile 45 km ve yaklaşık 2 saat yol alıyor. İçiresindeki iki kişi ile 45 km hıza ulaşabiliyor.

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