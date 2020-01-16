Ekonomi Bakan Dönmez 2030da Türkiyede 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde yerli elektrikli otomobil olacak

Bakan Dönmez: 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz

Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirten Dönmez, "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı. Bakan Dönmez, "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Geçen yıl hedefleri yakaladık. Çatı cephe uygulamalarıyla ilgili çalışma yaptık. Vatandaşlarımız sonuna kadar kullanabilecek. Bu imkanı sağlamış olduk. 2020 sonuna kadar TANAP'ta gaz akışı gerçekleşebilir gibi görünüyor.

Petrol rekoru

1 milyar dolar üzerinde bir yatırım olacak. Petro kimya açısından ciddi ürünler ithal ediyoruz. Madenle ilgili 1 milyon metreküp sondaj yaptık.

38 ton altın ürettik. 2000'den önce sıfırdı. Biz buna rağmen 130-160 ton arasında ithalat da yapıyoruz. Aynı zamanda değerleme aracı olarak görülüyor. Üretimimizi artıracağız. Altın maden işletme ruhsatları aldık. Özbekistan ve Sudan'ın altın üretimi 100 ton civarında. Geçtiğimiz yıl bor karbür tesisimizin temelini attık.

Yerli elektrikli otomobil

Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz. 1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz.

"YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak"

Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık. YEKDEM devam edecek ama aynı şartlarda olmayacak. Maliyetler düştü dolayısıyla eski fiyatları kaynak bazında güncellemiş olacağız.

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