Ekonomi Türkiyede endüstriyel ormanlar kurulacak Hammadde sorununa karşı Şili modeli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’de endüstriyel ormanlar kurulacak: Hammadde sorununa karşı Şili modeli

Mobilya sektöründe yaşanan hammadde sıkıntısı Şili ve Kolombiya’da olduğu gibi endüstriyel ormanların kurulması ile çözülecek. AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşüyoruz. Ayrıca detaylı bir rapor hazırlıyoruz” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Türkiye’de endüstriyel ormanlar kurulacak: Hammadde sorununa karşı Şili modeli
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Türkiye mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü geçen yıl ihracatını yüzde 20,8 artırarak 8,5 milyar dolara yükselti. Aynı dönemde Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) de yüzde 5,9’luk büyüme kaydederek, ihracatını 947 milyon 451 bin dolara taşıdı. AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer, dünya mobilya ticaretinden aldığı yüzde 1’lik paya rağmen Türkiye’nin mobilya ihracatçısı bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

İTHALATA GEREK KALMAYACAK

Onur Kılıçer
Onur Kılıçer

Kılıçer, “Bölgemizde hammadde üreten firmaların yatırımları sayesinde MDF üretiminde Avrupa’nın en yüksek kapasitesine sahip olduk. Devam eden yatırımlar da bittiğinde hammadde ihtiyacımız büyük ölçüde çözülmüş olacak” dedi.

Sunta, MDF üretimi için gerekli orman ürünlerinin ithal edilmesine gerek olmadığını söyleyen Başkan Kılıçer, “Dört yanımız ormanlarla çevrili olmasına rağmen mobilyada ağaç sıkıntısı çekiyoruz. Yaptığımız araştırmalar gösteriyor ki sadece orman iyileştirmesinden çıkacak odunlar sektörün 2 yıllık ihtiyacını karşılayacak durumda. Yangınla mücadelede de önemli işlevi olan orman yolları geliştirilirse hem yaşlı ağaçları temizlemek için ormanın içine girmek kolaylaşır hem ormanlarımız gençleşir hem de sektörün odun ihtiyacı karşılanır. Ayrıca Şili’de, Kolombiya’da olduğu gibi endüstriyel ormanların kurulması için de Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare halindeyiz, detaylı bir rapor hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

ÇEKYAT SATARAK BÜYÜYEMEYİZ

Dünyanın birçok ülkesine Türk mobilyasının ihraç edildiğinin altını çizen Başkan Kılıçer, “Yaklaşık 6 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörümüz iyi bir ivme yakaladı. Kendi patentlerimiz, rakiplerimizden çok daha kaliteli ürünlerimiz olmasına rağmen marka algımızı hala istediğimiz seviyelere getiremedik. Karlılığımız yüzde 15 seviyelerinde. Birçok ülkede hala göçmenlere çekyat satan üretici konumundayız. Üreticilerimizin yetenekleri bunun çok ötesinde, biz de onlara vizyon kazandırmak, farklı ürün üretmelerini teşvik etmek için dünyanın dört bir yanına heyetlerle götürüyoruz” dedi.

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