Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

4⃣bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize 4⃣ başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize 4⃣ elle sarıldık.



Şimdi 4⃣ gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan 4⃣. sondaj gemimizi bekliyoruz. 🚢



Hayırlı, uğurlu olsun. 🇹🇷 pic.twitter.com/sGSquQ6cPF REKLAM March 7, 2022

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

EKONOMİ Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor