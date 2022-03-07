Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."
Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.
EKONOMİ
Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.\" ifadesini kullandı.
Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.
7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı.
Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak.
Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu.
Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip.
6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde.
Geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor.
Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.
Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde.
Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.
Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın West Cobalt sondaj gemisini satın almak üzere Daewoo ile yaptığı anlaşma sonrası beklenen müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı. Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisi de filoya katıldı.