Ekonomi Türkiyenin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiyenin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor.

Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor
EKONOMİ
Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor

Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
FOTOĞRAF 12
Title
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.\" ifadesini kullandı.
Title
Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.
Title
7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.
Title
Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı.
Title
Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak.
Title
Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu.
Title
Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip.
Title
6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde.
Title
Geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor.
Title
Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.
Title
Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde.
Title
Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.
Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın West Cobalt sondaj gemisini satın almak üzere Daewoo ile yaptığı anlaşma sonrası beklenen müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı. Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisi de filoya katıldı.

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

Gol düellosunda kazanan çıkmadı

​Beşiktaş iki kez yenik duruma düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı.
Süper Ligde Digitürk devri kapandı

Süper Lig'de 'Digitürk' devri kapandı

​Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı: "Ya Saran ya TRT"
İşgalde 12nci gün: Rusya-Ukrayna arasındaki üçüncü müzakerede yine ateşkes kararı çıkmadı

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

Çevre sorunlarına kalıcı çözümler

​Balıkesir BB kemikleşen sorunları ortadan kaldırıyor

​AK Parti kaynakları açıkladı: Putin 'Talimat vereceğim' dedi.

Beykoz savaş alanına döndü

Beykoz savaş alanına döndü

İETT otobüsü, bir otobüs ve üç otomobile çarpıp evin içine girdi.

​Amerikalı gazeteci tahliye için Türk elçiliğinin numarasını istedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Tüm diplomatik zemini oluşturmak için hazırız

Bakan Nebati: Etiket üzerinden operasyon çekenlere biz de operasyon çekeceğiz

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.