Bakan Dönmez tarih verdi: Dördüncü sondaj gemisi geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber canlı yayınında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, özellikle dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşların lehine iyileştirmelerin detaylarını paylaştığını aktaran Dönmez, mesken abone grubunda yer alan tüketiciler için KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü anımsattı.

Dönmez, bu grupta hane halkı, ibadethaneler, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernek ve cem evlerinin olduğunu belirterek, "Kırsal alanlardaki vatandaşlarımızın içme suyu şebekesindeki üretim ve dağıtımda ihtiyaçları vardı. Bunlar da en düşük tarifeye dahil edilmiş oldu. KDV yüzde 18'den 8'e düşürüldü ve birinci kademe bir miktar daha yükseltildi. Yeni uygulamayla düşük tarife limiti günlük ortalama 8, aylık ise 240 kilovatsaat oldu." diye konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.\" ifadesini kullandı. Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi. 7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı. Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı. Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak. Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu. Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip. 6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde. Geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor. Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor. Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde. Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor. Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın West Cobalt sondaj gemisini satın almak üzere Daewoo ile yaptığı anlaşma sonrası beklenen müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı. Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisi de filoya katıldı. BiP'te paylaş

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Ticarethanelerde de kademeli uygulamaya geçildiğini dile getiren Dönmez, ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacağını ifade etti.

Dönmez, tarımsal sulamada çiftçilerin kullandığı elektrikle ilgili olarak da KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirerek iyileştirilme yapıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Tüketimine göre değişmekle birlikte faturalarda hem KDV hem de kademedeki bu iyileştirme yüzde 8 ile 14 arasında bir indirime denk geliyor. Daha önce birinci kademede KDV dahil 1 kilovatsaat için 137 kuruş ödenirken bu düzenlemeyle 126 kuruşa, ikinci kademedeki 206 kuruş da 189 kuruşa indi. Ticarethanede bir ve ikinci kademe arasında yüzde 25 iyileştirme oldu. Bu uygulama 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. 1 Mart sonrası tüketimler yeni tarife ile faturalandırılacak. Mart ayında bir geçiş dönemi olmuş olacak. İyileştirmelerin asıl etkisi nisan ayından itibaren daha rahat görülecek."

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"Yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz"

Son dönemde yapılan sondaj faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Dönmez, Karadeniz'de daha önce Türkiye Petrolleri ile uluslararası şirketlerin keşif amaçlı 7-8 sondaj çalışması olduğunu ifade etti.

Dönmez, "Oralarda aranmayan noktalarda özellikle, Zonguldak açıklarındaki saha ile birlikte yeni bir jeolojik formasyon yakalamış olduk. Veriler ışığında yeniden analiz ediyoruz. Karadeniz'i karış karış tarayarak varsa doğal gazı bulup milletimizin hizmetine sunmak istiyoruz. 2-2,5 ay içinde varsa yeni müjdeleri vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Dördüncü sondaj gemimiz 1-2 ay içinde ülke sınırlarımız içinde olur."

Avrupa ülkelerinin mevcut durumda doğal gaz ihtiyacının yüzde 40'ını Rusya'dan karşıladığına işaret eden Dönmez, Rusya'nın kontratlara uygun şekilde Türkiye'ye gaz sevkiyatını sürdürdüğünü söyledi.

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