Ekonomi Türkiyenin ikinci sondaj gemisi Yalovaya ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yalova'ya ulaştı

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 262,5 milyon dolara satın alınan ikinci açık deniz petrol platformu "Deepsea Metro-1" Yalova'ya geldi.

Haber Merkezi AA
Deepsea Metro-1
Deepsea Metro-1

Bakım, yenileme ve sondaj hazırlık faaliyetleri için İspanya'nın Algeciras Limanı'ndan yola çıkan gemi, sabah saatlerinde Yalova açıklarına ulaştı.

  • 51 bin 283 groston ağırlığında, 229 metre uzunluğundaki gemi, Çiftlikköy ilçesi açıklarında demirledi. Gemi, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki Tersan Tersanesi'nde bakım ve onarıma alınacak.

Akdeniz'de 10 bin fit derinliğe kadar sondaj yapabilecek kapasiteye sahip Marshall Adaları bayraklı gemiye sahilde gezen vatandaşlar da ilgi gösterip fotoğraflarını çekti.

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