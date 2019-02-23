Tersane İstanbul'un temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tersane İstanbul'un temel atma töreninde konuştu.

Bugün tarihi bir temel atma törenini icra ediyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Engeller ve provokasyonlarla dolu bir sürecin ardından bir hayali daha gerçekleştiriyoruz. İstanbul'u çok farklı konuma taşıyacak bir projedir.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

60 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLAYACAK

Yap - İşlet - Devret modeliyle bu projeyi hayata geçiriyoruz. Proje kapsamında burada iki adet 70 yat bağlama kapasiteli yat limanı, toplam yatak sayısı 1200 olan üç otel inşa edilecek. Ayrıca yine proje için de Türkiye'nin çok önemli üç tane müzesi burada inşa edilecek. İlk defa bir Kadın Müzesi'ni burada inşa etmiş olacağız. Bir üçüncü müze de yine Türk İslam Eserleri Müzesi olarak inşa edilecek. 5700 araç kapasiteli kapalı otopark yer alıyor. Bu proje kapsamında 60 bin kişiye de istihdam sağlanacak.

ENGELLEMELER YÜZÜNDEN 6 YIL GECİKTİ

Buranın ihalesini 6 yıl önce yaptık. Temennimiz bu projeyi 4 yıl içinde bitirip milletimizin hizmetine sunmaktı. Ancak başını CHP'nin çektiği aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul'a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırıma olduğu gibi, bu projede de soluğu mahkemede aldı. Aynı şeyi AKM'de de yaptılar, Harbiye Kongre Merkezi'nde de yaptılar.

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BİZE TARİH DERSİ VERMEYE KALKTILAR

Yalan yanlış bilgilerle o günden bugüne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul'un duvarlarını kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. İşte şu anda bulunduğumuz mekan, İstanbul'un fethinde kadırgaların indiği mekandır.

BİZ DE DAĞITMAK YOK TOPARLAMAK VAR

Açıkçası bugünkü şu manzara esaslı bir derstir. Bugün hep birlikte şahitlik ettiğimiz şu tablo, Türkiye'de eser siyasetinin zaferidir. Atatürk Kültür Merkezi'ni inşallah biz açılışını yaptığımızda, bunlara biz niye geldiniz demeyeceğiz, hoş geldiniz diyeceğiz. Aynı şekilde Harbiye Kongre Merkezi'nde tiyatro merkezini çok daha büyük yaptık. Biz orada niye geldiniz demedik ki, hoş geldiniz dedik. Niye? Bizde dağıtmak yok, bizde toparlamak var.

HALİÇ'E BOĞAZ'DAN SU TAŞIDIK

Biz Haliç'i eski günlerine kavuşturmak için kolları sıvadık. Atık su arıtma sistemleri kullanarak Haliç'i kurtardık. Dev borularla İstanbul Boğazı'ndan Haliç'e her gün 260 bin metreküp su taşıdık. Niye Haliç'i yüzülebilir hale getirmek için. Haliç suyunun yenilenmesini sağladık. Yaptığımız çalışmalarla Haliç temizlendi. Şimdi İzmir Körfezi'ne bakın eski Haliç neyse İzmir Körfezi de odur. Biz şimdi diyoruz ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni alalım ve orayı da hak ettiği değere kavuşturalım.

Şimdi Boğaz'ın üzerinde üç katlı bir tüneli de yapacağız, onu da halledeceğiz.

300 BİN HANENİN ELEKTRİĞİ ÇÖPTEN ÇIKIYOR

14 atık su tesisi daha yapıyoruz. 513 km dere ıslahı yaptık. Günde 19 bin ton çöpü bertaraf ediyoruz. Çöp gazından elektrik enerjisi üretiyoruz. Bir yıllık çöplerden 300 bin hanenin elektriğini çıkarıyoruz. 1994'ten bu güne İstanbul'un yeşil alanlarını 6 kat arttırdık. Değnekçiliğe ve otopark terörüne son vererek modern otoparklar inşa ediyoruz. İstanbul'a toplamda 18,6 km uzunluğunda tünel inşa ettik. 285 km uzunluğundaki metro hatlarının inşası ise devam ediyor. Önümüzdeki dönemde İstanbul'u yapılacak yatırımlarla güzelleştirmeye devam edeceğiz.

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