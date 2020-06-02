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Ekonomi Türkiyenin Otomobilinin fabrikası ÇED olumlu raporunu aldı Toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek
OTOMOTİV

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı: Toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek.

Haber Merkezi AA
Yerli otomobilin fabrikası Gemlik'teki bir milyon m2'lik askeri arazi üzerine inşa edilecek.
Yerli otomobilin fabrikası Gemlik'teki bir milyon m2'lik askeri arazi üzerine inşa edilecek.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen Türkiye'nin Otomobili yatırımı Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu olumlu olarak aldı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiştir" ifadesine yer verildi.

TOGG yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceğini açıkladı
EKONOMİ
TOGG yerli otomobilin markalaşma sürecinin nasıl ilerleyeceğini açıkladı

22 MİLYAR LİRA YATIRIM

  • Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek.

Yerli otomobilin fabrikası Gemlik'teki 1 milyon m2'lik askeri arazi üzerine inşa edilecek.

Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziranda temel atılacak
EKONOMİ
Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziranda temel atılacak

20 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.

ÜRETİM SUV İLE BAŞLAYACAK

Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu: 150 bin saatte hazırlandı
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Yerli otomobilin tasarım süreci mini belgesel oldu: 150 bin saatte hazırlandı
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, sosyal medya hesabı Twitter'dan 'Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım sürecini anlatan bir mini belgesel yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze'de Bilişim Vadisi’nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Erdoğan, programı sonrası yerli otomobili test etti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Otomobili'ni test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması programı sonrası yerli otomobili test etti.


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