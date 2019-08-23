Ekonomi Türkiyenin yurt dışı varlıkları çoğaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları çoğaldı

Türkiye'nin haziran ayında yurt dışı varlıkları 239,4 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 578,2 milyar dolar oldu. Uluslararası Yatırım Pozisyonu ise eksi 338,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, haziran sonu itibarıyla 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,5 oranında artışla 239,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 3,2 oranında azalışla 578,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 yılı Haziran ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 368,3 milyar dolar iken 2019 Haziran sonunda eksi 338,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE DÜŞÜŞ

Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artışla 96,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise 93,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde ise, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8,4 oranında azalışla 131,4 milyar dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARI 135,3 MİLYAR DOLAR

  • Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 3,6 düşüşle 135,3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,9 oranında azalışla 28,8 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,9 oranında düşüşle 14,6 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku ise yüzde 3,5 artışla 49,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 0,7 azalarak 311,4 milyar dolar oldu. Bankaların toplam kredi stoku yüzde 7,4 azalarak 75,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,4 azalarak 102,7 milyar dolar oldu.

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