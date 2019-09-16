Turquality şirketleri 'marka değeri'ne ulaştırıyor

Turquality programı kapsamında “şirketler, nereye ulaşmayı istiyor?” sorunu değerlendiren Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Turquality, ülkemizin devlet destekli ilk marka programıdır. Progroup olarak, işbirliği içinde olduğumuz şirketleri “marka değeri”ne ulaştırıyoruz. Hem marka, hem değer kavramının tanımlanmasındaki ortak ifade “iş süreçleri” yönetimidir. Turquality, bir iş modelidir ve firmalara kazandırdığı en büyük fayda; stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerin global bir seviyeye getirilmesi suretiyle, sürdürülebilir bir büyümenin sağlanarak, birim başına daha karlı bir ihracat yapılmasına imkan verilmesidir. Turquality iş modelinin sürdürülebilir olması, markaların uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesinin önünün açarken, kilogram başına ihracatlarını 3 kat artırmaktadır” dedi.

Progroup Baskanı Dr. Salim Çam

Vizyoner liderler, gerçekçi ve güvenilir bir gelecek oluşturuyor

Hedeflere ulaşma noktasında, işletmelerdeki vizyoner liderlerin önemine değinen Dr. Salim Çam, konuşmasına şöyle devam etti:

“Öncelikle, Turquality iş modelini özetleyecek olursak; stratejik planlama, kurumsal performans yönetimi, marka yönetimi, satış-pazarlama yönetimi, bütçe yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, bilişim yönetimi gibi konuları kapsamaktadır. Bu iş modelini benimseyen işletmeler, iş süreçlerini etkin yönetirlerken farklılaşıyorlar, markalaşmaları hızlanıyor ve global rekabete hazırlanıyorlar. Progroup olarak, Turquality programı kapsamında hizmet verdiğimiz firmalarda “müşteri süreçlerinde değer oluşturuyor” ve “fayda/maliyet” sağlıyoruz. Böylece, “nasıl?” sorusu işletme içerisinde sürekli yenileniyor. Firma olarak, bunları uygulayan liderler arasında mısınız? sorusunu da soruyoruz. Özetle, Turquality tabanlı vizyoner liderler, teoriyi pratiğe çevirip, organizasyonun tamamı veya bir bölümü için gerçekçi, güvenilir ve çekici bir gelecek vizyonu oluşturabilme ve ifade edebilme yeteneğine sahip olan kişilerden oluşmaktadır. Bu vizyon uygun bir şekilde yürütülürse, çalışanların beceri ve yeteneklerine, vizyonun gerçekleşmesi için tüm kaynaklar güç verecektir. Bu liderler, vizyona gidilecek yolda, güçlü stratejiler geliştirerek çevreyi etkileyen proaktif bir yaklaşımla hareket etmektedirler ve böylece hedeflere ulaşılmaktadır” diye konuştu.

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Stratejik planlar hazırlanırken, nelere dikkat ediliyor

Turquality’nin, Türk markalarının stratejik, fonksiyonel ve operasyonel süreçlerini, uluslararası süreçler haline getirmesi noktasında bir “iş modeli” olduğunu ifade eden Dr. Salim Çam, şunları kaydetti:

“Stratejik planlama döngüsü kapsamında, hazırladığımız stratejik planlama basit ifadelerle; “neredeyiz?”, “nereye gitmek istiyoruz?”, “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?”, “mükemmel sonuçları nasıl izler ve kontrol ederiz?” gibi soruları kapsıyor. “Neredeyiz?” sorusu, işletmenin kuruluşunun gerçekleştiği tarihten itibaren iç ve dış ortamın kapsamlı bir biçimde incelenmesi ve değerlendirilmesini içeren bir kapsamda, analizi yapılarak cevaplandırılıyor. Amaçlar, hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemleri oluşturan stratejiler “gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırıyor. Ardından, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki izleme, sonuçların kontrolü, performansın ölçülmesini ifade eden değerlendirme süreci ise “mükemmel sonuçları nasıl izler, değerlendirir ve sürdürürüz?” sorusunu cevaplandırıyor. Progroup olarak biz, 15 yıldır Turquality ve yönetim danışmanlığı alanında faaliyet göstermekteyiz. Özetle, hizmet verdiğimiz firmalarda, Turquality sayesinde, stratejik düşünce yeteneği artan, değerinin, gücünün ve potansiyelinin farkında olan firmalar, çok daha etkin bir şekilde varlık gösteriyorlar ve bu durumda da firmanın hedeflerine ulaşması daha hızlı gerçekleşmektedir” dedi.