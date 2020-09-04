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Ekonomi Tuz Gölü deposunda çalışma hızlandı Yüzde 27lik kısmı tamamlanan proje dünyada alanında en büyük olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde son durum ne?

Tuz Gölü deposunda çalışma hızlandı: Yüzde 27'lik kısmı tamamlanan proje dünyada alanında en büyük olacak

Türkiye doğal gaz keşfinin ardından depolama alanlarındaki çalışmalarını hızlandırdı. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde 2019 yılında yüzde 10,51 hazır olurken bu rakam bu yılın haziran ayı sonuna kadar yüzde 27,44 olarak gerçekleşti. Projenin bitimiyle Tuz Gölü’nde 5,4 milyar metreküp gaz depolanabilecek.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi
Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi

Karadeniz’de büyük bir doğal gaz keşfine imza atan Türkiye depolama kapasitesini de arttırıyor. Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi’nde halihazırda altı oyukta gaz depolalası gerçekleştiriliyor. Projede yaklaşık 700 milyon m3 çalışma gazı kapasitesine ve 20 milyon m3 günlük geri üretim kapasitesine ulaşıldı. Üç oyukta çözme işlemleri tamamlanırken ilk gaz dolumu hazırlıklarının sürdüğü öğrenildi.

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
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Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği müjdeyi açıklama üzere Dolmabahçe Ofis'te kameralar karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimsenin günahını almıyoruz. Belki de gerçekten aradılar ama bulamadılar. Bu tür çalışmaların, doğrudan milli kuruluşlarımızla yürütülmesine karar verdik.Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih, 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanımına sunmak.”

YÜZDE 27'Sİ TAMAMLANDI

Öte yandan, projenin ikinci kademesinde derin sondaj çalışmaları ile tatlı su temin ve tuzlu su boşaltma boru hatları yapımı çalışmaları devam ediyor. 2019 yılında proje genel ilerlemesi yüzde 10,51 olurken bu rakam bu yılın haziran ayı sonuna kadar yüzde 27,44 olarak gerçekleşti. Bu yıl içerisinde boru hatlarının yapımı ve kuyu sondajlarının tamamlanarak çözme faaliyetine başlanacağı açıklanmıştı.

Tuz Gölü’ne büyük yatırım
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Tuz Gölü’ne büyük yatırım

MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
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MHP paylaştı: Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin bulunduğunu açıklamasının ardından, MHP'den tıklanma rekoru kıran paylaşım geldi, 'Bugün Karadeniz hakikaten çırpınıyor.'


ALANINDA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Tuz Gölü Doğal Gaz Yer Altı Depolama Projesi

Proje, Tuz Gölü’nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde hayata geçiriliyor. İki bölümden oluşan proje, 2023 yılına kadar tam kapasite hayata geçtiğinde 5,4 milyar metreküplük gaz depolanabilir hale gelecek. Proje tamamlandığında toplam kapasitesiyle tuz yapılarında oluşturulan dünyanın en büyük depolama tesisi olacak. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama ve Genişletme Projesinin finansmanı Dünya Bankası ile Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından verilen 2 milyar dolarlık krediyle karşılanıyor. Depolama tesisi tam olarak hayata geçtiğinde saatlik, günlük ve mevsimlik ihtiyaçlara uygun arz güvenliği sağlanmış olacak. İhtiyaç fazlası gaz depolara gönderilebilecek. Talebin fazla olduğu zamanlarda sisteme verilecek. Projenin ayrıca arıza ihtimallerine karşı da önemi olduğu belirtiliyor.

ÜÇÜNCÜ LNG TESİSİ GELİYOR

  • Türkiye'nin doğal gaz arz güvenliğini güvenceye almak için sadece karada değil denizlerde de çeşitli tesisleri bulunuyor. İzmir Aliağa ve Hatay Dörtyol'da birer yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma terminali (FSRU) kullanılıyor. Saros Körfezi'nde açılması planlanan üçüncü FSRU için de çalışmalar devam ediyor. Aliağa'da bulunan FSRU, doğal gaz sistemine günlük 28 milyon metreküp gaz sağlayabiliyor. BOTAŞ'ın Katar, Cezayir gibi çeşitli ülkelerden aldığı LNG kargoları tesiste depolanıyor ve Türkiye'nin günlük ihtiyacına göre gazlaştırılarak sisteme veriliyor. Botaş-Dörtyol FSRU ise 263 bin metreküplük LNG depolama kapasitesiyle dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip tesislerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tesis, günde asgari 15 milyon, azami 20 milyon metreküplük sıvılaştırılmış gazlaştırma kapasitesiyle gaz formundaki 167 milyon metreküplük LNG miktarıyla dünyadaki standartların üstünde yer alıyor.

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