Ekonomi Bakan açıkladı Dünyanın en büyük gaz deposu inşa ediliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan açıkladı: Dünyanın en büyük gaz deposu inşa ediliyor

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'ne ilişkin, "Projeyle buradaki 1,2 milyar metreküp kapasiteyi inşallah 5,4 milyar metreküpe ulaştırmış olacağız. Böylelikle günlük geri üretim kapasitemiz 80 milyon metreküpe çıkmış olacak." dedi.

Haber Merkezi AA
Tuz Gölü
Tuz Gölü

Aksaray'a Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Genişletme Projesi'nin temel atma töreni için giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, projeye ilişkin bilgi verdi.

"Dünyanın en büyüğünü buraya inşa ediyoruz"

Aksaray'ın projeye ev sahipliği yaptığını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Projeyle buradaki 1,2 milyar metreküp kapasiteyi inşallah 5,4 milyar metreküpe ulaştırmış olacağız. Böylelikle günlük geri üretim kapasitemiz 80 milyon metreküpe çıkmış olacak. Bu alanda dünyada tuz lobları içerisinde doğal gaz depolama alanı olarak inşa edilen bu kapasitede başka bir proje yok. Dolayısıyla dünyanın en büyüğünü buraya inşa ediyoruz. Ayrıca bugün 1 megavattlık güneş santralinin de açılışını yapacağız. Böylece depolama tesisinde ihtiyacımız olan enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan elde etme imkanına kavuşmuş olacağız."

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