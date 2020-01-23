Ucuz et için aile çiftliği önerisi!

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı maliyet artışına rağmen 2018 ve 2019'da kırmızı et fiyatının aynı seviyede olduğunu belirtti.

Büyük ve getirisi yüksek bir sektör olan hayvancılığın desteklenmesinin önemine işaret eden Yardımcı, "Hayvancılık çok iyi gidiyor. Devlet hayvancılığa destek musluklarını açıyor. Türkiye'de güzel gelişmeler yaşanıyor. Eskiden Türkiye'de buzağı ölümleri vardı. 2 sene içinde 200 bin buzağı ölümü önlendi. Bunlar güzel çalışmalar." diye konuştu.

Yardımcı, böyle giderse sektörün dışarıdan besi hayvanı almaya ihtiyaç duymayacağını ifade etti.

Federasyon olarak Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret ederek fikir alışverişinde bulunduklarını dile getiren Yardımcı, "Hayvancılıkta önce küçük aile bireylerini desteklemek gerekiyor ki köyden şehre gelmesinler. Şehirden köye hayvancılık için gitsinler." dedi.

"Şu an için kırmızı ete zam görünmüyor"

Hayvancılıkta büyük üreticiler yerine aile işletmesi modelinin çok daha yararlı olacağını belirten Yardımcı, şunları kaydetti:

"80-100 hayvanın beslendiği küçük aile işletmelerinin desteklenerek yaygınlaştırılması gerekiyor. Aile çiftlikleri kurulursa kırmızı ete zam olmaz. Şu an için kırmızı ete zam görünmüyor. Yeni buzağılar alınıyor, eskiler ahırdan çıkıyor. İki yıldır kırmızı ete sadece 2 lira zam yapıldı. Hatta ramazanda fiyatları aşağıya çektik. Türkiye genelinde söz vermiştik, iki senedir sözümüzde durduk."

Yardımcı, Türkiye'de kişi başı yıllık et tüketim miktarının 2 kilogram artarak 18 kilograma ulaştığını da sözlerine ekledi.

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