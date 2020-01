Daha ucuz et için "aile çiftlikleri" önerisi Ucuz et için aile çiftliği önerisi! Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, 80-100 hayvanın beslendiği küçük aile işletmelerinin desteklenerek yaygınlaştırılmasına ihtiyaç olduğunu, bu türden aile çiftlikleri kurulması halinde et fiyatlarının artmayacağını söyledi. Aile çiftliklerinin kurulması halinde kırmızı ete zam olmayacağını dile getiren Yardımcı, şu an için kırmızı ete zam görünmediğini de sözlerine ekledi.

Haber Merkezi 23 Ocak 2020, 11:31 Son Güncelleme: 23 Ocak 2020, 11:41 AA