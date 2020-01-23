Ekonomi Çalışma Bakanı Selçuk duyurdu Emeklilere maaş farkı ödemesi başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çalışma Bakanı Selçuk duyurdu: Emeklilere maaş farkı ödemesi başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerine aylık farklarının bugün ödenmeye başlandığını, SSK emeklilerine 26 Ocak'a kadar, Bağ-Kur emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak arasında ödeneceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Emeklilere maaş farkları ödenmeye başladı.
Emeklilere maaş farkları ödenmeye başladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı yazılı açıklamada, emeklilere yeni yılla birlikte oluşan aylık farklarını ödemeye başladıklarını belirterek, "Emekli Sandığı (memur) emeklilerimizin aylık farklarını bugün itibarıyla ödemeye başlandık. 4a (SSK) emeklilerine farklarını 26 Ocak'a kadar, 4b (Bağ-Kur) emeklilerine ise 25 ila 28 Ocak'ta ödeyeceğiz. Bu kapsamda, 2 milyon 274 bin 975 kişiye, toplam 500 milyon 288 bin 542 lira 74 kuruş maaş farkı yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

  • "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize yapılacak ek ödemelerinin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum."

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