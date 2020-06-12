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Ukrayna kapıları 15 Haziran'dan itibaren açıyor

Ukrayna Bakanlar Kurulu, sınırların açılması ve yabancı ülke vatandaşlarının Ukrayna’ya girişine izin verilmesini kabul etti.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Ukrayna'da, sınırların açılması ve yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmesini onayladı. Ukrayna Altyapı Bakanı Vladislav Krikli, yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun bugün yaptığı olağanüstü toplantıda, karayolu sınır kapılarının ve havaalanlarındaki giriş noktalarının açılması yönünde karar alındığını bildirdi.

  • Bakan, söz konusu kararın,Ukrayna’da 15 Haziran’dan itibaren hava sahasının yabancı ülkelerle uçuşlara açılacak olmasıyla da bağlantılı olduğunu ifade etti. Ukraynalı Bakan, diğer taraftan, Ukrayna’ya girecek yabancı ülke vatandaşlarının, koronavirüs vakalarının çok yaygın olduğu ülkelere mensup olmaması veya bu ülkelerde son 14 gün boyunca bulunmamış olmaları gerektiğini kaydetti.

Ukrayna, koronavirüsle mücadele kapsamında, 16 Mart’tan itibaren yabancı ülke vatandaşlarına girişi yasaklamış, 17 Mart’tan itibaren ise, havaalanlarını kapatmıştı.

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