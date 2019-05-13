Ülker Bisküvi’nin Türkiye ekonomisine katkısı 2018’de de hız kesmedi

Ülker Bisküvi’nin “akademisyen Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dr. Metin Gürler tarafından hazırlanan Türkiye’nin Sürdürülebilir Büyüme Stratejisine Katkı Raporu” yayımlandı. Raporda, dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilir gelecek adına yapılan çalışmalar, tarım ve gıda endüstrisinde değer zinciri, Ülker Bisküvi’nin “israfsız şirket modeli” ile değer zincirindeki yeri, sürdürülebilir büyüme ve kalkınmaya, Türkiye’nin ihracat, istihdam ve üretimine katkısı ele alındı.

Türkiye ekonomisinin, 2020-2030 yılları arasında, dünya ekonomisinde ilk 15’te yer alacak kapasiteye ulaşmasının önemine dikkat çekilen raporda, üretim, yurt içi satış ve ihracat sürecinin bütününde katma değere, verimliliğe ve maliyet yönetimine odaklanmış sınırlı sayıda şirketin, Türkiye ekonomisinin gelecek 10 yılda küresel ekonomide iddiasını sürdürmesi için önemli görev üstlendiği hatırlatıldı. Raporda ayrıca buğday üretiminde kendine yeten, un üretiminde ise dünyada belli bir ağırlığa sahip Türkiye’nin, Ülker Bisküvi gibi undan katma değerli ürünler elde eden firmalar sayesinde ihracatını artıracağına vurgu yapıldı.

İHA

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunana Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi’nin kurumsal yönetim, inovasyon, çevresel ve sosyal alanlardaki hedeflerinin Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme stratejilerine katkısına dair analizlerin yer aldığı raporun sektör için de önemli bir örnek olacağına inandığını söyledi.

“Türkiye, küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerlerken, biz de üretimimizle, ihracatımızla, istihdamımızla ülkemize katma değer sağlamak için çalışıyoruz” diyen Tütüncü, “Ülker Bisküvi olarak üretimlerimizi İstanbul, Ankara, Karaman, Mısır, Suudi Arabistan ve Kazakistan’da olmak üzere toplam 10 fabrikada gerçekleştiriyoruz. 1944 yılından bu yana destek verdiğimiz çiftçilerimizden aldığımız mahsulü ürüne dönüştürerek, geniş dağıtım ağımızla tüketicilere ulaştırıyoruz. Faaliyetlerimiz sonucunda 2017 yılında 1,6 milyar TL’si ihracat ve yurtdışı satışlar olmak üzere toplam satışlarımızı yüzde 15 artırarak 4,8 milyar TL ile tarihimizin en yüksek cirosuna ulaştık. 2017 yılında gelirlerimizin yaklaşık 51.7’ini üreticilere ödedik. Ürünlerimizi Almanya, ABD, İngiltere, Peru, Moğolistan, Myanmar gibi dünyanın her coğrafyasında 100’ü aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Ülker Bisküvi ve iştiraklerinin 2017 yılında ihracat gelirleri 211,1 milyon USD olurken, Türkiye toplam atıştırmalık ihracatından aldığımız pay da yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin milli gelirine katkısı 2013-2017 dönemi için 21,6 milyar TL oldu. Raporda değerlendirilen 2017 yılının ardından 2018 yılında da büyümeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettik. 2018 yılını 5,9 milyar TL ciro, 701 milyon TL net kar, 2,2 milyar TL yurtdışı satışı ve ihracat geliriyle tamamladık” ifadelerini kullandı.

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İSRAFSIZ VE VERİMLİ ÜRETİM

Ham madde alımından, ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreçte israfsız ve verimli üretimi benimsediklerini dile getiren Tütüncü, “Bu prensip hem gıdanın tüketiciye maliyeti hem de kaynakların verimli kullanılması açısından maliyet enflasyonunu önlemede en kalıcı ve etkili yöntemdir. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasını, çiftçilerin sosyo-ekonomik koşullarının iyileştirilmesini ve tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılmasını projelerimizle destekliyoruz. Bu doğrultuda tarım alanlarının üretkenliğinin korunması için biyoçeşitlilik alanında çalışmalar yürütüyoruz. Doğal kaynakları korumanın yanı sıra sürdürülebilirlik hedeflerimizle, tedarik zinciri politikamızla, mahsul alımında yerli üreticileri tercih etmemizle, Türk çiftçisinin daha verimli üretim yapmasını desteklemeye çalışıyoruz. 2017 yılında Türkiye’den 1 milyar TL değerinde yaklaşık 1,5 milyon tonluk mahsul alımı yaptık. Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tarım araştırma enstitüleriyle buğday ve yulaf özelinde çalışmalar yapıyoruz. Buğday hem ülkemiz hem de bizim için önemli bir ham madde. Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle bisküvilik ideal buğday üretimi için ıslah çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar sonunda “Ali Ağa” adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayanıklı bir buğday türü geliştirdik ve yaygınlaşması için çalışıyoruz. Ali Ağa buğdayıyla, çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini ve daha çok verim almasını amaçlıyoruz. Ayrıca ihtiyacımız olan standartta buğdaya erişimini de güvence altına alıyoruz” dedi.

Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkısı şirketin yıl sonu rakamlarıyla da ortaya çıkıyor. Ülker Bisküvi’nin 2017’de 4,8 milyar TL olan cirosu 2018 yılında 5,9 milyar TL’ye, 2017’de 383 milyon lira olan karı ise 2018 yılında 701 milyon liraya ulaştı. Yine şirketin yurtdışı satışları ve ihracat gelirlerinde ise 2017 rakamları 1.6 milyar Türk lirasıyken bu rakamın 2018 yıl sonunda 2.2 milyar liraya ulaştığı görülüyor.

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MİLLİ GELİRE KATKI 21,6 MİLYAR TL

Ülker Bisküvi’nin 2013-2017 döneminde, 5 yıllık dönemde gerçekleştirdiği sabit sermaye yatırım harcamalarının 919 milyon lira olurken şirketin, Türkiye’nin toplam sabit sermaye yatırım harcamalarındaki payı ve Türkiye’de sabit sermaye yatırımlarının milli gelir üzerindeki çarpan etkisinin 3.3 olduğu dikkate alındığında, 2013-2017 dönemindeki yatırımların Türkiye’nin milli gelirine çarpan etkisi 3 milyar TL’yi aştığı ortaya çıkıyor. Toplam üretimin katma değeri de dikkate alındığında, tek başına Ülker Bisküvi’nin Türkiye’nin milli gelirine katkısı 2013-2017 dönemi için 21,6 milyar TL olduğu görülüyor.

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