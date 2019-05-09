Ülker ilk çeyrekte yüzde 55 büyüdü

Geçen yılı 5,9 milyar TL ciro ve 701 milyon TL kârla bitiren Ülker Bisküvi, 2019 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği duyuruya göre, bu yılın ilk çeyreğinde satışlarını 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 38 artırarak 1,9 milyar TL’ye, FAVÖK’ünü (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kâr) ise yüzde 46,8 artışla 330 milyon TL’ye ulaştırdı.

Şirketin 2019 yılının ilk çeyreğinde Türkiye operasyonları, ihracat ve yurtdışı operasyonları olmak üzere her alanda büyümesini sürdürdüğünü belirten Ülker Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü konsolide FAVÖK marjının yüzde 17 olarak sonuçlandığını belirtti.

Verimlilik, maliyet yönetimi, üretim kapasitelerinin optimizasyonu, sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm alanlarına özellikle odaklandıklarını böylelikle hem Türkiye’de hem de ihracat ve yurtdışı operasyonlarındaki başarının devamlılığını sağladıklarını belirten Tütüncü finansal sonuçlarla ilgili şu bilgileri aktardı:

Türkiye operasyonlarının büyümesi yüzde 30, ihracat ve yurtdışı atıştırmalık operasyonlarının büyümesi ise yüzde 55 oldu. Gerçekleştirilen uluslararası satın almalarla operasyonların birleştirilerek maliyet avantajı sağlanması, tedarik, üretim ve dağıtım alanlarında sinerji yaratılması, yurtdışı operasyonlarının ciro ve FAVÖK içindeki ağırlığının artmasına katkı sağlamaya devam etti.

İhracat ve yurtdışı operasyonların ciro içindeki payı 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 33,9 iken 2019’un aynı döneminde yüzde 38,1’e ulaştı. FAVÖK içindeki pay ise 2018 yılı ilk çeyreğinde yüzde 41,2 iken 2019 yılı ilk çeyreğinde yüzde 47,1’e yükseldi. 2019 yılının geri kalanında Ülker vizyonu çerçevesinde rekabet gücümüzü sürdürülebilir kılarak, israfsız üretim prensibimizle üretmeye, yurtdışı ve ihracat gelirlerimizi büyütmeye devam edeceğiz.

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