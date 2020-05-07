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Ekonomi Uluslararası turist sayısı yüzde 78 düşebilir
DÜNYA EKONOMİSİ

Uluslararası turist sayısı yüzde 78 düşebilir

Koronavirüs nedeniyle bu yıl uluslararası turist sayısının yüzde 58 ile 78 seviyesinde azalabileceği açıklandı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından yapılan çalışmada uluslararası turist sayısının da mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azaldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Madrid merkezli Dünya Turizm Örgütü, Kovid-19'un etkilerine odaklanan "Mayıs Turizm Barometresi" adlı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, uluslararası turist sayısının mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57 azaldığı belirtildi.

  • 2020'nin ilk 3 ayında uluslararası turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 düştüğü vurgulanan çalışmada, ilk çeyrekte turist sayısının 67 milyon, turizm gelirlerinin de 80 milyar dolar gerilediği kaydedildi.

Çalışmada, salgının yayılması, sınır geçişlerinin kapatılması ve seyahat yasaklarının turizm sektörüne yönelik belirsizlikleri artırdığına işaret edilerek, bu yıl uluslararası turist sayısında geçen yıla kıyasla yüzde 58 ile yüzde 78 arasında düşüş yaşanabileceği ifade edildi.

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