Üretimi ikiye katlayacak

Yaklaşık 40 yıl önce İstanbul Esenyurt’ta transformatör (trafo) üretmek amacıyla kurulan Elektra Elektronik, elektronik sanayisi alanında faaliyet gösteriyor. Firma; transformatör, reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde sanayinin birçok alanında hizmet veriyor.

Yurt dışı pazar payının ve iş hacminin her geçen gün hızla artmasıyla birlikte 2019 yılını “Atılım Yılı” ilan ettiklerini açıklayan Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, bu kapsamda İstanbul Esenyurt’ta kurulu fabrikanın üretim hattını büyütme kararı aldıklarının altını çizdi.

KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKAR

Şakar, yapılacak yatırım için ilk etapta ayrılan bütçeyi 500 bin dolar olarak belirlendiklerini belirterek, bu rakamın süregelen dönemde ihtiyaçlara uygun olarak artış göstereceğine işaret etti.

Mevcutta 5 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren fabrikanın kapasitesini iki katına çıkaracak yatırım için çalışmaların devam ettiğini belirten Şakar, büyüme ve yenileme çalışmalarını 2019 sonunda tamamlamayı hedeflendiklerini söyledi. Şakar, toplamda 110 kişi istihdam ettikleri bilgisini paylaşarak, yeni yatırımla bu oranın daha da artacağını ifade etti. Geçen yılı 37 milyon liralık ciroyla kapattıkları bilgisini paylaşan Genel Müdür Şakar, gelecek yıl için 40 milyon lira ciro hedeflediklerini bildirdi.

60 ÜLKEYE TÜRKİYE’DEN TRAFO

Atılım Yılı 2019’da TÜBİTAK ortaklı projelere de yoğunlaştıklarını söyleyen Şakar, sanayi-üniversite işbirliği projeleri neticesinde 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi” olma sürecini başlatmayı hedeflediklerini bildirdi. Şirket olarak Çin, İspanya, Almanya, Fransa, Rusya, Yeni Zelanda, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 6 farklı kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün ihracatı gerçekleştirdiklerini kaydeden Şakar, sözlerini şöyle sürdürdü;

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“Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, şehir hastaneleri gibi önemli projelerin yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya demir çelik fabrikaları gibi çok sayıda projede ürünlerimiz kullanılıyor. Ciromuzun yüzde 50’si iç pazar, yüzde 50’si ise ihracattan oluşuyor. İhracatımızın yüzde 20’sini ağırlıklı olarak transformatör ve harmonik filtre ürünleriyle satış ofisimizin de bulunduğu Çin’e gerçekleştiriyoruz.”

YENİ BİR ŞİRKET KURDU

İhracatın yüzde 40’ını Avrupa’ya gerçekleştirdiklerini ifade eden Şakar, “Yüksek potansiyele sahip Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri ile doğrudan ticaret yapabilmek için Almanya Köln merkezli Elektra Power Quality adlı şirketimizi kurduk. Bu şirket markamızın yurt dışına yönelik ticari faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak önemli bir yatırım” diye konuştu.

ABD’YE DE İHRACAT PLANLIYOR

Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektöründe Amerika’ya ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip sektöründe tek firma olduklarını vurgulayan Şakar; yeni yatırımla birlikte ihracat pazarlarına yakın dönemde satış ofisi kurdukları Amerika’yı da eklemeyi planladıklarını açıkladı.

Fabrika yatırımı ile toplam ihracat oranlarını yüzde 70’e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Şakar, dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerinin altını çizdi. Şakar, önümüzdeki dönem içinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceklerini ifade etti.

YATIRIMLAR ELEKTRONİĞE DOĞRU KAYDI

Dünyada elektrik elektronik alanın hızla büyüyen bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Şakar; “Hatta yatırımlarını bu sektöre yönlendiren ülkelerin gelişmişlik düzeyinde artışlar da görülüyor. Türkiye toplam ihracat oranının yüzde 7’sini oluşturan elektrik elektronik sektörü, özellikle son yıllarda hızla gelişmiş, rekabet gücü kazanmış ve ihracatını en hızlı artıran sektörler arasında yer almayı başarmış durumda diyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan Ar-Ge yatırımları ile Türk elektrik elektronik sektörünün bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaştığını dile getiren Şakar, sektörün gelişen teknolojilere ayak uydurarak kendini sürekli geliştiriyor olması alanın parlak geleceğe sahip olduğuna dikkati çekti.

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