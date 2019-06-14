Ekonomi BDDK, canlı talebe odaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

BDDK, canlı talebe odaklandı

BDDK, ekonomik faaliyeti arttıracak iki önemli karar aldı. Mobilya, beyaz aşya, elektrik elektronik, hava ulaşımı ve konaklamalarda kredi kartı taksit sayısını arttıran BDDK, sınırı 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının asgari ödeme oranını %30’a düşürdü. BDDK Başkan Akben, “Düzenlemeler iç talebin canlanmasına katkı sağlayacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BDDK kredi kartı taksit sınırını, mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı. Kurul, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar olan televizyon alımlarında ise taksit sınırlandırmasını 3 ay uzatarak 12 ay yaptı.
BDDK kredi kartı taksit sınırını, mobilya alımlarında on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşya alımlarında üç aydan altı aya çıkardı. Kurul, fiyatı 3 bin 500 Türk Lirası’na kadar olan televizyon alımlarında ise taksit sınırlandırmasını 3 ay uzatarak 12 ay yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iç talebin canlanmasına katkı sağlayacak bir dizi kararı arka arkaya aldı.

Kurum, önceki gün yaptığı düzenleme ile mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan vergi ödemelerine, hava yolları ve konaklama harcamalarından kurumsal kredi kartlarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısı arttırıldı. Mobilya sektöründe 12 ay olan taksit imkanı ise 18 aya çıkarıldı.

İkinci adım da dün atıldı. Yeni adımla daha önce sınırı 15 bin lira üzerinde bulunan kredi kartlarının yüzde 35 ve yüzde 40 olan asgari ödeme oranları yüzde 30'a düşürüldü.

YENİ KARTA BİR YIL ŞARTI

Sınır gözetmeksizin asgari ödeme oranlarını yüzde 30 olarak belirleyen BDDK, yeni tahsis edilen kredi kartlarında ise 1 yıl şartını getirdi. Buna göre, yeni kredi kartlarında kart sahibi, 1 yıl boyunca dönem borcunun yüzde 30 yerine yüzde 40’ını ödemek durumunda kalacak.

HEDEF İÇ TALEP ARTIŞI

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kredi kartlarına yönelik taksitlendirme süresi ve asgari ödeme oranlarında yapılan düzenlemelerin bireysel tüketicilerin elinin rahatlatılmasının yanı sıra iç talebin canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Bazı ürünlerdeki fiyat artışlarının alım gücünde zorluk oluşturduğunu vurgulayan Akben, taksit sayısının arttırılmasıyla tüketicilerin daha az taksit tutarı ile ürün alabilmesinin kolaylaşacağını ifade etti.

Akben, düzenleme yapılırken ithal girdi malların değil de yerli ürünlerin teşvik edilmesinin ön planda tutulduğunu dile getirdi. Mobilya, beyaz eşya sektörlerinde taksit sayısının arttırılmasının hem tüketici hem de üretici açısından müspet etkilerinin olacağını belirten Akben, iç turizme katkı sağlamak üzere de hava yolları ve konaklamayla ilgili yurt içine ilişkin harcamalar taksit sayısının arttırıldığını bildirdi. Akben, halihazırda mevcut kredi kartı borçlarında ödeme zorluğu çeken vatandaşların da kredi kartı asgari ödeme oranlarını aşağı çekerek, ödeme kolaylığı sağladıklarını sözlerine ekledi.

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  • Sektör temsilcileri karardan memnun
  • Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç: Çok memnun olduğumuz bu karar sektörümüze ziyadesiyle olumlu yansıyacak. Satışlarımızın artmasına katkı sağlayacak.
  • Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan: Düğün sezonunun açılması, KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi ve taksitin de 18 aya çıkarılmasıyla birlikte satışlar minimum yüzde 20 artacak.
  • Sunny Elektronik markasını bünyesinde bulunduran Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca: Beklemeye geçen tüketici, yeni kararla hızlı bir şekilde satın alma yönünde harekete geçecek.
  • Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz: Taksit artışının ilk etkisini hafta sonu hissedeceğiz. Fiyatlar nedeniyle ihtiyaç listesinden çıkarılan ürünler de daha kolay ödeme koşulları sayesinde listeye eklenecek.

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