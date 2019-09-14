Uyanık esnaf turizmi baltalıyor

Bu yılsonu için 50 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedeflenen turizm sektöründe yüzler gülüyor. Ancak 'sezonluk esnaf uyanıklığı', tatil bölgelerine akın eden Türk turistleri canından bezdiriyor. Gerek ulaşım araçları, gerek otel ve restoranlarda fahiş fiyat ve bozuk ürünlerle karşı karşıya kalan vatandaşlar soluğu, tüketici derneklerinin kapısında alıyor. Esnafın günü kurtarma derdinde olduğunu belirten yöre sakinleri, işletmecilerin genellikle Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerden gelerek, bölgede sezonluk esnaflık yaptığına işaret ediyor.

FİYATLAR YÜKSEK PORSİYON KÜÇÜK

Konuyu değerlendiren sektör temsilcileri de, turist sayısının artmasıyla şikayet oranlarının paralel seyrettiğini belirterek, sektörün uyanık esnaftan dolayı zarar gördüğüne dikkat çekiyor. Yetkililer, fırsatçılara karşı önlem alınarak, gerekli kanun ve yaptırımların devreye koyulması gerektiğini belirtiyor. İstanbul’dan Assos’a ailesiyle tatile giden Zeynep G: “Tatile geldiğimizden beri, her yemek yediğimiz restoranda yüksek fiyat ve küçük porsiyonlar nedeniyle sorun yaşadık. Oturduğumuz lokantalarda garsonlar tabakları sanki fırlatır gibi masaya indirdi. Gelen yemeklerin tadı ve görüntüsü korkunçtu. Aldığımız hizmet, ödediğimiz bedelin çok altındaydı” ifadelerini kullandı.

ULAŞIMDA ÇİFTE TARİFE

Bölgede yaşadıkları en önemli sorunlardan birinin de ulaşım olduğu bilgisini paylaşan Zeynep G., “Assos Behramkale’den, Kadırga Koyu minibüsle 6 dakika mesafede. Minibüs içinde yer alan fiyat listesinde 5 lira yazıyordu, fakat şoförler bizden kişi başına 10 lira ücret aldı” diye konuştu. Assos yerel halkının verdiği bilgiye göre ise, tüm bu kalite sorunu, bölgedeki işletmecilerin bu işi sezonluk olarak yapmasından kaynaklanıyor. Böylece verilen hizmete önem vermeden günü kurtarma anlayışıyla iş ve ürün kalitesi düşüyor.

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TURİST SAYISI ARTTIKÇA ŞİKAYETLER DE ARTIYOR

A.Zeki Apalı

Sektörde yaşanan sorunları sezonun kısa olması ve profesyonel insanların bu süreç içerisinde yer almamasına bağlayan Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Kurucu Başkanı Ahmet Zeki Apalı, “Benim önerim turizmi bilinçli bir şekilde her yöreye ve geniş bir zaman dilimine yaymak. Yazın okullar tatil olduğu için 3 ay iç turizm yaşanıyor. O mekanlar kışın açık olduğu taktirde işsizlik sorunu da ortadan kalkacak, uygulamalar değişecektir” açıklamasında bulundu. Bu yıl turist sayısında artış olduğu için ‘nasıl olsa mekan doluyor’ zihniyetiyle hareket edildiğine işaret eden Apalı, “Turist sayısı arttıkça şikayetler de artıyor” şeklinde konuştu.

Yönetmelik çıkarılmalı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, turizm sektöründe esnafla ilgili her bölgeden çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, “Bu konuda maalesef hukuki açıdan yapılacak hiçbir şey yok” diyor. Caydırıcı bir ceza olmaması nedeniyle hataların tekrar tekrar yapıldığına işaret eden Şahin, “Temelde ahlaki bir problem yaşanıyor, fakat sektöre zararı tartışılmıyor. Bununla ilgili bir yönetmelik çıkarılarak, yaptırım uygulanmalı. Bu sorun ancak bu şekilde çözülebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Esnafa öfke kontrolü

Bendevi Palandöken

Yerli vatandaş ve turiste ayrım yapılmadan aynı hizmetin satılması gerektiğini kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de, bu tür olumsuzlukların önlenmesi için ekim ayı itibariyle tüm esnafa yönelik bir öfke kontrolü eğitim çalışması başlatacaklarını ifade etti.