Riyad’dan ‘ayak bastı’ parası

Suudi Arabistan yönetimi, ülkelerine gelen her ziyaretçiden 300 riyal vergi alacak. Uygulamadan 400 binin üzerinde umre ve 80 binin üzerinde hac yolcusu olumsuz etkilenecek. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020 yılında ülkeye yapılacak ziyaretler için vize alan vatandaşlardan kişi başı yaklaşık 300 Suudi Arabistan Riyali(450 TL) alınmasına karar verdi. Bakanlığın aldığı karara göre daha önce kutsal topraklara 3 yıl içerisinde birden fazla seyahat etmek isteyenlerden alınan yaklaşık 2 bin Suudi Arabistan Riyali (bin 300 lira) bundan sonra alınmayacak. Geçtiğimiz yıl 330 bini umre, 80 bin hac yolcusu olmak üzere 430 bin kişinin Suudi Arabistan’a seyahat ettiği, bu yıl ise beklentinin en az 500 bin kişinin seyahat etmesi yönünde olduğu öğrenildi.

Kâbe-i Muazzama

SAĞLIK HİZMETLERİ DE ÜCRETLİ OLACAK

Diyaeddin Şahin

Getirilen 300 riyallik verginin yanında Suudi Arabistan cephesinden maliyetleri artıracak yeni adımlar da bekleniyor. Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), umreye gitmek isteyenleri ve acentaları yeni vergilendirme konusunda uyardı. HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin, önceki yıllarda umre ziyaretçilerinin sağlık hizmetleri için herhangi bir ücret alınmadığını fakat zaman içerisinde yapılması beklenen düzenleme ile bu hizmetin de ücretli hale getirileceğini aktardı. Şahin, getirilen ek verginin yanısıra Suudi Arabistan cephesinde atılan yeni adımla birlikte üç farklı online seyahat platformu kurulduğunu ve rezervasyonlarda bu platformlar üzerinden gerçekleştirilme şartı getirileceğini söyledi. Şahin, “Bu platformlar üzerinden gerçekleşen rezervasyonlardan da yüzde 10 ile yüzde 20 arası bir komisyon alınmış olacak. Bu maliyetlerin daha da artmasına neden olacak” değerlendirmesinde bulundu.

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TUR FİYATLARINDA 120 DOLARLIK ARTIŞ

Daha önce uygulanan sistemin 2016 yılında uygulanmaya başlandığını vurgulayan Diyaeddin Şahin, 3 yılda ikinci defa umreye gidecek vatandaşların pasaport defterini değiştirerek bu ücreti ödemekten kurtulduğunu belirtti. Bu sebeple sistemde değişikliğin uzun süredir gündemde olduğunu dile getiren Şahin, “Suudi Arabistan tarafı önceki uygulamadan istediği sonucu alamayınca kaldırdı. Artık ülkeye hangi sebeple gidilirse gidilsin 300 riyallik ücret ödemek koşulu getirildi” diye konuştu. Bu uygulamanın faaliyete girmemesi adına yaptıkları girişimlerden hiçbir sonuç alınamadığını söyleyen Şahin, “Tur paketlerinde düzenleme ile birlikte ortalama 120 dolarlık artış olacak. Şu ana kadar sattığımız paketlerde bu ücreti almadık ve kendimiz karşılayacağız. Fakat bundan sonraki rezervasyonlara bu ücreti de yansıtacağız” ifadelerini kullandı.

İŞARETLERİ GEÇTİĞİMİZ YIL VERİLDİ

Talha Çizmeci

Suudi Arabistan’a gerçekleşen turlarda her türlü işlemlerin tamamiyle internet üzerinden sağlandığını aktaran Uluslararası Helal Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, “Uygulanacak ek verginin işleyiş üzerindeki etkisini görmek için deneyimlemek gerekiyor. Ne olacağı hakkında net bir bilgimiz yok. Zamanla göreceğiz. Toplu seyahatlerde nasıl uygulandığını görmemiz gerekiyor.” dedi. Bu uygulamanın Suudi Arabistan’da geçtiğimiz yıllarda işaretlerinin verildiğini belirten Çizmeci, bin 500 dolar civarındaki bir paketin uygulanacak vergiyle bin 600 dolar olacağını dile getirdi.