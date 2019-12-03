Ekonomi Uzman isim açıkladı EDS ile ölüm ve yaralanma oranları azalıyor
OTOMOTİV

Uzman isim açıkladı: ​EDS ile ölüm ve yaralanma oranları azalıyor

Uzman isim açıkladı: EDS ile ölüm ve yaralanma oranları azalıyor

Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) 1 Aralık itibarıyla Düzce’de faaliyete geçti. Şehrin hem içinde hem de karayollarında birçok noktada faaliyet gösteren EDS, kameralarla binlerce kural ihlali yapan sürücü belirledi. Düzceli sürücüler ise ilk günde en çok hatalı parklanma yaptı. Geçen sürede hata yapma oranı ise önemli oranda azaldı. EDS kameraları ile bir kere daha görüldü ki kural tanımayan sürücüleri durdurmada EDS sistemleri etkili oluyor.

Haber Merkezi İHA Yeni Şafak
Düzce'de EDS 1 Aralık'ta devreye girdi.
Düzce'de EDS 1 Aralık'ta devreye girdi.

Düzce’de trafikte 1 Aralık’tan itibaren yeni döneme girildi. Caddelerden bulvarlara, önem arz eden noktalardan karayollarına kadar birçok noktaya EDS kamera sistemleri konularak faaliyete geçirildi.

EDS’lerin faaliyete geçtiği ilk gün yani 1 Aralık tarihinde EDS kameraları yaklaşık 2 bin trafik kural ihlalini belirledi. Düzceli sürücülerin 1 Aralık 2019 tarihinde en çok hatalı parklanma yaptığı belirlendi. 2. sırada en çok yapılan kural ihlali ise kırmızı ışık ihlalleri oldu. 3. sırada hız koridorlarına giren sürüler yer alırken 4. sırada ise yüksek hız nedeniyle radara giren sürücüler EDS’lere yakalandı.

Can ve mal kaybını önlemede EDS'nin önemi

  • Sadece EDS’lerin faaliyete geçtiği ilk günde 2 bin kural ihlalinin yapıldığı Düzce’de EDS’lerin önemi kazaların önlenmesi noktasında önemini de ortaya koymuş oldu.
Akılı şehirler ve EDS sistemleri konusunda açıklamada bulunan Rasat Trafik Genel Müdürü Erdal Nalbant, trafik akışını düzenlemede, can ve mal kaybını önlemede EDS sistemlerinin çok etkili olduğunu açıkladı.

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"Birkaç saniye kazanayım derken can kaybına sebep olabilirsiniz"

"İlk gün 500'e yakın kırmızı ışık ihlali tespit edildiğinde emniyet yetkileri bile duruma inanamamıştı. Ama şimdi kırmızı ışık ihlali sayısı günde bir kaç taneye düştü. Artık çocuklar kendilerine yeşil ışık yandığında daha güvenle karşıya geçebiliyor" diyen Nalbant şunları ifade etti:

  • "Türkiye'de pek çok şehirde devreye giren EDS sistemleri sayesinde hız sınırlarına, kırmızı ışık kurallarına ve park yasaklarına riayet edilir oldu. Tüm bu şehirlerde can ve mal kayıplarında ciddi bir azalma oldu. Okul ve yaya geçidi bölgelerinde hızınızı düşürmeniz ani bir durumda kolayca durmanızı sağlayacaktır. Aksi takdirde bir kaç saniye kazanayım derken bir canın kaybına sebep olabilirsiniz . "

Düzce de sistemlerin açılacağı günler öncesinden şehrin değişik yerlerinde hem billboard ve afişlerle hem de gazetelere verilen basın duyuruları ile ilan edilmişti.

Şehrin girişlerinde baş üstü levhalar ile ve sistemlerin kurulduğu cihazların öncesinde yol üzerine ve kenardaki levhalara da uyarı işaretleri yerleştirilmiş durumda. Yani işaretlere uyduğunuzda bir ihlal yapmanız ve ceza yemeniz mümkün değil.

İstanbul trafiğinde attığınız her adım kayıtta!
OYNAT 02:39
İstanbul trafiğinde attığınız her adım kayıtta!
İstanbul trafiğinde artık yeni bir dönem başlıyor. Park, duraklama, emniyet şeridi, hız ihlali tespitleri ve olay yönetimi gibi birçok işlevi bir arada gerçekleştirebilen Mobil EDS teknolojisi hizmete sunuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar başlıyor.


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