Uzman isim açıkladı: ​EDS ile ölüm ve yaralanma oranları azalıyor

Düzce’de trafikte 1 Aralık’tan itibaren yeni döneme girildi. Caddelerden bulvarlara, önem arz eden noktalardan karayollarına kadar birçok noktaya EDS kamera sistemleri konularak faaliyete geçirildi.

EDS’lerin faaliyete geçtiği ilk gün yani 1 Aralık tarihinde EDS kameraları yaklaşık 2 bin trafik kural ihlalini belirledi. Düzceli sürücülerin 1 Aralık 2019 tarihinde en çok hatalı parklanma yaptığı belirlendi. 2. sırada en çok yapılan kural ihlali ise kırmızı ışık ihlalleri oldu. 3. sırada hız koridorlarına giren sürüler yer alırken 4. sırada ise yüksek hız nedeniyle radara giren sürücüler EDS’lere yakalandı.

Can ve mal kaybını önlemede EDS'nin önemi

Sadece EDS’lerin faaliyete geçtiği ilk günde 2 bin kural ihlalinin yapıldığı Düzce’de EDS’lerin önemi kazaların önlenmesi noktasında önemini de ortaya koymuş oldu.

EKONOMİ 10 aylık ceza 4,5 milyar TL

"Birkaç saniye kazanayım derken can kaybına sebep olabilirsiniz"

"İlk gün 500'e yakın kırmızı ışık ihlali tespit edildiğinde emniyet yetkileri bile duruma inanamamıştı. Ama şimdi kırmızı ışık ihlali sayısı günde bir kaç taneye düştü. Artık çocuklar kendilerine yeşil ışık yandığında daha güvenle karşıya geçebiliyor" diyen Nalbant şunları ifade etti:

"Türkiye'de pek çok şehirde devreye giren EDS sistemleri sayesinde hız sınırlarına, kırmızı ışık kurallarına ve park yasaklarına riayet edilir oldu. Tüm bu şehirlerde can ve mal kayıplarında ciddi bir azalma oldu. Okul ve yaya geçidi bölgelerinde hızınızı düşürmeniz ani bir durumda kolayca durmanızı sağlayacaktır. Aksi takdirde bir kaç saniye kazanayım derken bir canın kaybına sebep olabilirsiniz . "

Düzce de sistemlerin açılacağı günler öncesinden şehrin değişik yerlerinde hem billboard ve afişlerle hem de gazetelere verilen basın duyuruları ile ilan edilmişti.

Şehrin girişlerinde baş üstü levhalar ile ve sistemlerin kurulduğu cihazların öncesinde yol üzerine ve kenardaki levhalara da uyarı işaretleri yerleştirilmiş durumda. Yani işaretlere uyduğunuzda bir ihlal yapmanız ve ceza yemeniz mümkün değil.

OYNAT 02:39 İstanbul trafiğinde attığınız her adım kayıtta! İstanbul trafiğinde artık yeni bir dönem başlıyor. Park, duraklama, emniyet şeridi, hız ihlali tespitleri ve olay yönetimi gibi birçok işlevi bir arada gerçekleştirebilen Mobil EDS teknolojisi hizmete sunuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar başlıyor.





BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



