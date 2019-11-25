10 aylık ceza 4,5 milyar TL

Türkiye›de bu yılın ilk 10 ayında 13.2 milyon kişiye 4.5 milyar liralık trafik cezası kesildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) trafik verilerine göre kesilen bu cezaların yüzde 77›si Elektronik Denetleme Sistemi (EDS), hız koridoru ve radar yoluyla plakalara kesilen cezalardan oluştu.

PLAKADAN 10,2 MİLYON KİŞİYE CEZA KESİLDİ

EGM verilerine göre en çok ceza araç plakalarına uygulandı. Teknoloji yardımıyla kesilen cezalarda EDS, hız koridoru ve radar gibi cihazlar etkili oldu. İlk 10 aylık verilerin toplamında 13 milyon 203 bin 45 kişiye uygulanan cezanın 10 milyon 208 bin 495 kişisini araç plakasına kesilen cezalar oluşturdu. Ekim ayı özelinde ise bu rakam 1 milyon 78 bin kişiyi geçti. Kesilen toplam cezaların içinde plakalara kesilen cezalar yüzde 77 oranıyla birinci oldu. Plakaya kesilen cezaların miktarı ise dudak uçuklattı. EGM’nin kestiği cezalardan elde edilen gelir ise 10 ayda 2 milyar 983 milyon 461 bin lira oldu. Ekim ayı özelinde ise plakaya uygulanan cezaların geliri 323 bin 989 lirayı buldu. Plakalara kesilen cezalardaki gelir oranıı toplam gelir oranı içerisinde yüzde 66›ya denk geldi.

HATALI SÜRÜCÜ POLİSE YAKALANDI

Kurallara uymayan ve trafiğe tehlikeye atan sürücüler polisten kurtulamadı. Kesilen cezalarda ikinci sırada bulunan sürücülere uygulanan cezalar ise ilk 10 ayda 2 milyon 970 bin 120 kişiyi buldu. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan, eksik evrak veya yeterli donanıma sahip olmayan 3 milyona yakın kişi direkt ceza yedi. Ekim ayında ise bu rakam 408 bin kişiyi buldu. 3 milyona yakın kişinin yediği cezalar ise parasal olarak 1 milyar 468 milyon 853 bin lira karşılık buldu. Polisin sürücülere kestiği cezaların toplam cezalar içinde ki oranı ise yüzde 32’ye denk geldi.

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YAYA VE YOLCUYA 4 MİLYON LİRA CEZA

2019’un Ocak-Ekim dönemini kapsayan süreçte plaka ve sürücü cezalarının dışında yaya ve yolculara da ceza kesildi. Toplamda 4 milyon lirayı geçen trafik cezalarının oranı ise toplamda binde 18’e denk geliyor. 14 bin 569 yolcuya 10 aylık süreçte 3 milyon 64 bin lira ceza uygulanırken, 9 bin 861 yayaya 1 milyon 81 bin liralık ceza kesildi.