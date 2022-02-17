VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 1 trilyonu aştı

VakıfBank, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Banka, nakdi ve gayri nakdi kredilerini bir önceki yıla göre yüzde 46 oranında artışla ekonomiye desteğini 766 milyar liraya yükseltti.

Aktif büyüklükte 1 trilyon lira barajını aşan VakıfBank, böylece, 2020 sonunda elde ettiği en büyük ikinci banka konumunu sürdürdü. Banka, 2021 yılında ulaştığı 5 milyar 296 milyon lira brüt karından 1 milyar 120 milyon TL vergi karşılığı ayırarak, 4 milyar 175 milyon TL net kar elde etti.

Abdi Serdar Üstünsalih

TİCARİ KREDİLERE ÖNCELİK VERDİK

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, finansal sonuçları şöyle değerlendirdi: “Bankamızın, nakdi ve gayrı nakdi krediler yoluyla ülkemiz ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 46 artarak 766 milyar liraya ulaştı. Aktifleri yıllık yüzde 44’ü aşkın bir büyümeyle ilk defa 1 trilyon lira eşiğini aştı."

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MEVDUATLARDA YÜZDE 43 ARTIŞ

Aynı dönemde nakdi kredilerin yıllık yüzde 36 artışla 574 milyon liraya ulaştığını belirten Üstünsalih, "Kredi büyümesinde, ülkemizin gayrı safi yurt içi hâsıla büyümesine ve cari açığın azalmasına en büyük katkıyı sağlayan ticari kredilere öncelik verdik. Bu sayede ticari kredilerimiz yüzde 43 oranında artarak 450 milyar liraya ulaştı” dedi.

Mevduatların da yıllık yüzde 43 artışla 591 milyar liraya seviyesine ulaştığına işaret eden Üstünsalih, “Mevduat tarafında en önemli ürün olan vadesiz mevduatlarımızı, yıllık bazda yüzde 81 oranında artırarak 146 milyar lira seviyesine yükselttik. Ayrıca Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü hayata geçiren ilk bankalardan biri olduk" dedi.

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Üstünsalih, 2021 yılında sendikasyon kredileri, seküritizasyon işlemleri, ikili kredi sözleşmeleri ve eurobond ihraçlarıyla toplam 4,7 milyar dolarlık kaynağı ekonominin kullanımına sunduklarını söyledi.

VakıfBank'tan Yuvam hesabı

VakıfBank, YUVAM Hesabı’nı hayata geçirdi. Böylelikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve mavi kartlı müşteriler, yurt dışı hesaplarından VakıfBank’a transfer edeceği dolar, avro ve sterlin para birimlerindeki tasarruflarını, Merkez Bankası’nın özel dönüşüm kuru ile TL’ye dönüştürülecek. Abdi Serdar Üstünsalih, “YUVAM Hesabı ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza da birikimlerini ülkemizde değerlendirirken, her koşulda kazanımlarını koruyacakları bir tasarruf alternatifi sunuyoruz” dedi.

EKONOMİ Vakıfbank’tan 614 milyarlık finans desteği