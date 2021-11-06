​Vakıfbank’tan 614 milyarlık finans desteği

VakıfBank, 2021 yılının dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal sonuçları değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye’de 939 şube ve 20 bin çalışanın yanı sıra, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ülke ekonomisine sağladıkları finansman desteğinin yıllık yüzde 21 artışla 614 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Abdi Serdar Üstünsalih

Dijital bankacılık kanallarıyla toplumun tüm kesiminin ihtiyaçlarına finansman sağlandığına işaret eden Üstünsalih, “Farklı segmentlere yönelik inovatif ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede toplam aktiflerimiz yıllık yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek 769 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu dönemde elde ettiğimiz 2 milyar 755 milyon lira brüt kârdan 577 milyon lira vergi karşılığı ayırdık ve 2 milyar 178 milyon lira net kâr elde ettik” dedi.

ÜRETİME İHRACATA KATKI

Üstünsalih, tabana yayılmış mevduat yapısı üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Üretime, ihracata, istihdama katkıda bulunacak projelere kredi finansmanı sağlarken, tabana yaygın mevduatımızı artırmak için de uygun mevduat ürünleri geliştiriyoruz. Vadeli gibi kazandıran ve vadesiz gibi harcanabilen Arı hesabı, Sky mevduat hesabımız ve dijital kanal kampanyalarıyla toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 196 milyar liraya, toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 18’in üzerinde büyüyerek 466 milyar lira seviyesine ulaştı.”

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ÇALIŞANLARIN YÜZDE 51’İ KADIN

Türkiye’nin 81 ilindeki VakıfBank şubelerini ziyaret edenlerin artık “Sürdürülebilir Bankacılık” logosu ile karşılaşacağına işaret eden Üstünsalih “Temel ilkeleri; 67 yıllık bankamızın kuruluş ilkeleriyle son derece örtüşen sürdürülebilirliği kurumsal stratejimizin bir parçası haline getirdik. 81 ildeki tüm şubelerimizde kurumsal logomuzun yanına bir de sürdürülebilir bankacılık logosu ekledik. Paydaşlarımızın şunu net olarak bilmesini istedik: Her alanda katma değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsediklerini ve çalışanların yüzde 51’inin kadın olduğuna işaret eden Üstünsalih, ayrıca dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini geliştirmeye hız kesmeden devam ettiklerini ve IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 4 ödül birden aldıklarını sözlerine ekledi.