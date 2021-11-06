Ekonomi Vakıfbanktan 614 milyarlık finans desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vakıfbank’tan 614 milyarlık finans desteği

Bu yılın 9 ayında kredilerini yüzde 21 artıran Vakıfbank’ın ekonomiye sağladığı destek 614 milyar lirayı aştı. Aktifleri yüzde 20 artışla 769 milyara ulaşırken, net kârı 2,17 milyar liraya yükseldi. Şube sayısını 939’a çıkaran bankanın çalışan sayısı 20 bin kişiye ulaştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Vakıfbank’tan 614 milyarlık finans desteği
Arşiv

VakıfBank, 2021 yılının dokuz aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Finansal sonuçları değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye’de 939 şube ve 20 bin çalışanın yanı sıra, nakdi ve gayrinakdi krediler yoluyla ülke ekonomisine sağladıkları finansman desteğinin yıllık yüzde 21 artışla 614 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Abdi Serdar Üstünsalih
Abdi Serdar Üstünsalih
  • Dijital bankacılık kanallarıyla toplumun tüm kesiminin ihtiyaçlarına finansman sağlandığına işaret eden Üstünsalih, “Farklı segmentlere yönelik inovatif ürünler geliştiriyoruz. Bu sayede toplam aktiflerimiz yıllık yüzde 20’nin üzerinde büyüyerek 769 milyar lira seviyesine ulaştı. Bu dönemde elde ettiğimiz 2 milyar 755 milyon lira brüt kârdan 577 milyon lira vergi karşılığı ayırdık ve 2 milyar 178 milyon lira net kâr elde ettik” dedi.

ÜRETİME İHRACATA KATKI

Üstünsalih, tabana yayılmış mevduat yapısı üzerine yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Üretime, ihracata, istihdama katkıda bulunacak projelere kredi finansmanı sağlarken, tabana yaygın mevduatımızı artırmak için de uygun mevduat ürünleri geliştiriyoruz. Vadeli gibi kazandıran ve vadesiz gibi harcanabilen Arı hesabı, Sky mevduat hesabımız ve dijital kanal kampanyalarıyla toplam tasarruf mevduatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 196 milyar liraya, toplam mevduatlarımız yıllık yüzde 18’in üzerinde büyüyerek 466 milyar lira seviyesine ulaştı.”

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 51’İ KADIN

  • Türkiye’nin 81 ilindeki VakıfBank şubelerini ziyaret edenlerin artık “Sürdürülebilir Bankacılık” logosu ile karşılaşacağına işaret eden Üstünsalih “Temel ilkeleri; 67 yıllık bankamızın kuruluş ilkeleriyle son derece örtüşen sürdürülebilirliği kurumsal stratejimizin bir parçası haline getirdik. 81 ildeki tüm şubelerimizde kurumsal logomuzun yanına bir de sürdürülebilir bankacılık logosu ekledik. Paydaşlarımızın şunu net olarak bilmesini istedik: Her alanda katma değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini önemsediklerini ve çalışanların yüzde 51’inin kadın olduğuna işaret eden Üstünsalih, ayrıca dijital ürün ve hizmet çeşitliliğini geliştirmeye hız kesmeden devam ettiklerini ve IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde 4 ödül birden aldıklarını sözlerine ekledi.

Festivalden ötesi

Festivalden ötesi

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali 8 Kasım'da başlıyor.
Bu sevinci tarif etmek zor

'Bu sevinci tarif etmek zor'

​3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası.
2023ün zaferini ilan ediyoruz

2023'ün zaferini ilan ediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı açılış töreni miting havasında geçti.

Asgari ücret emeği koruyacak

Asgari ücret emeği koruyacak

Bakan Bilgin, ​3600 ek gösterge için de çalıştıklarını belirtti.
Rus ajanı Berlin’de ölü bulundu

Rus ajanı Berlin’de ölü bulundu

​Alman savcılığı, diplomatik dokunulmazlık nedeniyle soruşturma yapamadı.

FETÖ'cü 38 yargıca dava

FETÖ'cü 38 yargıca dava

​Şike kumpasından yargılanacaklar.

Üniformalı fotoğraf paylaşma

Üniformalı fotoğraf paylaşma

Sosyal medyadaki tehlikeli akım, güvenlik sorunu.
Su deşarjı durmalı

Su deşarjı durmalı

'​Çalışma yapılmazsa Marmara'yı kaybedebiliriz.'
Türkkan'a suç duyurusu

Türkkan'a suç duyurusu

İYİ Partililerin küfrettiği şehit yakınından ilk açıklama.

​AK Parti'den şehit yakınına küfür eden İyi Partili Türkkan'a tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.