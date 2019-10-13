Ekonomi Vatandaşı böyle zehirliyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşı böyle zehirliyorlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 618 markaya ait bin 211 üründe taklit ve tağşiş tespit etti. Gerçekleştirilen denetimlerde et, süt, bal çikolata, bitki çayı, baharat gibi birçok üründe vatandaşın sağlığıyla oynandığı belirlendi. Hilenin tespit edildiği ürünler markalarıyla birlikte detaylı bir şekilde bakanlığın resmi sitesinde duyuruldu.

Burak Karaca Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. Son tahlillerde 618 firmanın 1211 parti üründe taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edildi. Bakanlığın yaptığı denetimlerde birçok ilde enerji içeceğinden bala, sızma zeytinyağından kuru yemişe kadar çok sayıda üründe hile yapıldığı belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirdeki denetimlerde rastlanan hileler, Bakanlığın resmi sitesinden yayınlanan listede tek tek açıklandı.

SAĞLIĞIMIZLA OYNAYANLARIN TAM LİSTESİ BU LİNKTE

İlk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2 bin 816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu. 119 sayfalık listenin tamamını "www.tarimorman.gov.tr/Duyuru/1071” linkinden ulaşabilirsiniz.

LİSTEDE NELER YOK Kİ

Listede, bal, et ve et ürünleri, zeytinyağı, margarin, bitkisel çay, kahve baharat, çikolatalar, kakao, alkolü ve alkolsüz içecek, işletmiş sebze ve meyveler, süt ve süt ürünleri ve şeker mamulleri gibi yüzlerce üründe tüketicinin sağlığını tehlikeye atacak zararlı maddeleri karıştırdıkları tespit edildi.

DOMUZ VE AT ETİNİ KARIŞTIRMIŞLAR

Kırmızı et ve kırmızı et ürünlerinde ise kanatlı eti, deri dokusu, bağırsak, soya, sakatat ve baş eti karıştırıldığı belirlendi. Beş sayfayı aşan listelik et ve et ürününde ise domuz eti, at eti ve tek tırnaklı gibi hayvanların etlerinin karıştırıldığı belirlendi. Liste incelendiğinde bal firmalarının arılara ağırlıklı olarak şeker, früktoz, glukoz, diastos ve prolin yedirdiği anlaşılıyor.

SÜTE JELATİN KATMIŞLAR

Süt ve süt ürünleri üretiminde gözünü karartan sahtekar firmaların ise bu ürünlere jelatin, nişasta ve bitkisel yağ karıştırdığı anlaşıldı. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmaların baharatları ise boya ve gıda boyasını ayarsız olarak karıştırdıkları tespit edildi.

Bitki çaylarında da benzer şekilde boya ve gıda boyası ile sildenafil gibi etken maddelerini karıştırdıkları anlaşıldı. Boyanın karıştırıldığı bir başka ürün grubunun ise işlenmiş meyve ve sebzeler olduğu görüldü. Alkolsüz içecekler ve ginseng ürünlerinde ise ağırlıklı olarak sildenafil ve tadalafil adlı ilaç etken maddelerine rastlandı.

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