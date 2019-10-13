Tarım ihracatında hedef 40 milyar dolar

Küresel gıda pazarının büyüklüğü 1 trilyon 470 milyar dolara çıktı. Nüfus artışına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda artması beklenen bu dev pastadan pay almak için ülkeler kıyasıya yarışıyor. Tarım ürünlerinin yoğunlukta olduğu gıda pazarından Türkiye ortanın üstünde bir performans sergiliyor.

PAYIMIZ EN AZ YÜZDE 3 OLMALI

Türkiye’nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1.2 civarında. Avrupa’daki en büyük tarım hasılasına sahip Türkiye için bu rakam yetersiz görülüyor. Hem sektör yetkilileri hem uzmanlar, Türkiye’nin pazardaki payını en az yüzde 3-3,5’a çıkarmamız gerektiğini ifade ediyor.

Hedefleri gösteren tablo

DÖRT YILDA 2 KATINI AŞAR MIYIZ?

Geçen yıl 17,5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı yapan Türkiye’nin bu kulvardaki hedefi büyük. 2023 kadar tarım ihracatının 39,9 milyar dolara çıkarması beklenen sektörün sıçrama yapması beklenen bekleniyor. Daha uzun vadeli projeksiyonlarda Türkiye’nin 2050’ye kadar dünya gıda pazarındaki payını 100 milyar dolara çıkarabileceği hesaplanıyor. Bu hedeflere ulaşmanın yolu ölçek ekonomisi ve teknolojinin daha yaygın olarak kullanılmasıyla mümkün olduğu belirtiliyor.

HANGİ KALEM NE KADAR KATKI VERİR

Tarım ürünleri ihracatında 2023 için konulan hedeflerin detayları incelendiğinde, sıçrama yapması beklenen alanlar hububat, yaş sebze meyve ile zeytin ve zeytinyağı olarak dikkat çekiyor. 2018’in sonu itibariyle 17 milyar 570 milyon dolar olarak kayıtlara geçen hububat, bakliyat ve ağlı tohumlar ihracatının, dört yıl içeresinde 13,7 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Yaş meyve ve sebze ihracatının ise 2,3 milyar dolardan 9,8 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Sektörün bir diğer önemli ihracat kalemi olan meyve ve sebze mamullerinin 1,6 milyar dolardan 4 milyar dolara, kuru meyve ve mamulleri ihracatının 1,4 dolardan 3 milyar dolara, fındık ve fındık mamulleri ihracatçının ise 1,6 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

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SU ÜRÜNLERİ VE TÜTÜNDE DÜŞÜŞ

İhracat düşüşü beklenen iki kalem ise su ürünleri ile tütün. Su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatının 100 milyon dolarlık düşüşle 2,4 milyar dolara gerileyeceği ifade ediliyor. Türkiye geçen yıl 1 milyar dolarlık tütün ihracatı yaptı. Bu rakamın 2023’te 700 milyon dolara gerilemesi bekleniyor.

ZEYTİNDE BÜYÜK İŞ VAR

Türkiye’nin inovatif adımlarla büyük kazanç elde etmese beklenen en önemli tarım ürünlerinin başında ise şüphesiz zeytin ve zeytinyağı geliyor. Güney Avrupa ülkeleriyle yarıştığımız ancak büyük üstünlüğe sahip olduğumuz bu alanda önümüzdeki yıllarda büyük bir ihracat artışı sağlama hedefi var. Şu anda 500 milyon dolar civarında bulunan zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın 2023’te 3,8 milyar dolara yükseleceği gözüyle bakılıyor. Kesme çiçek ihracatının 80 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkması bekleniyor.