Ekonomi Tarım ihracatında hedef 40 milyar dolar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ihracatında hedef 40 milyar dolar

Geçen yıl 17,5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı yapan Türkiye’nin bu kulvardaki hedefi büyük. 2023'e kadar kadar tarım ihracatını 39,9 milyar dolara çıkarması beklenen sektörün sıçrama yapması beklenen alanlar hububat, yaş sebze meyve ile zeytin ve zeytinyağı olarak sıralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Küresel gıda pazarının büyüklüğü 1 trilyon 470 milyar dolara çıktı. Nüfus artışına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda artması beklenen bu dev pastadan pay almak için ülkeler kıyasıya yarışıyor. Tarım ürünlerinin yoğunlukta olduğu gıda pazarından Türkiye ortanın üstünde bir performans sergiliyor.

PAYIMIZ EN AZ YÜZDE 3 OLMALI

Türkiye’nin bu dış ticaretten aldığı pay 18 milyar dolarla yüzde 1.2 civarında. Avrupa’daki en büyük tarım hasılasına sahip Türkiye için bu rakam yetersiz görülüyor. Hem sektör yetkilileri hem uzmanlar, Türkiye’nin pazardaki payını en az yüzde 3-3,5’a çıkarmamız gerektiğini ifade ediyor.

Hedefleri gösteren tablo

DÖRT YILDA 2 KATINI AŞAR MIYIZ?

Geçen yıl 17,5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatı yapan Türkiye’nin bu kulvardaki hedefi büyük. 2023 kadar tarım ihracatının 39,9 milyar dolara çıkarması beklenen sektörün sıçrama yapması beklenen bekleniyor. Daha uzun vadeli projeksiyonlarda Türkiye’nin 2050’ye kadar dünya gıda pazarındaki payını 100 milyar dolara çıkarabileceği hesaplanıyor. Bu hedeflere ulaşmanın yolu ölçek ekonomisi ve teknolojinin daha yaygın olarak kullanılmasıyla mümkün olduğu belirtiliyor.

HANGİ KALEM NE KADAR KATKI VERİR

Tarım ürünleri ihracatında 2023 için konulan hedeflerin detayları incelendiğinde, sıçrama yapması beklenen alanlar hububat, yaş sebze meyve ile zeytin ve zeytinyağı olarak dikkat çekiyor. 2018’in sonu itibariyle 17 milyar 570 milyon dolar olarak kayıtlara geçen hububat, bakliyat ve ağlı tohumlar ihracatının, dört yıl içeresinde 13,7 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Yaş meyve ve sebze ihracatının ise 2,3 milyar dolardan 9,8 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Sektörün bir diğer önemli ihracat kalemi olan meyve ve sebze mamullerinin 1,6 milyar dolardan 4 milyar dolara, kuru meyve ve mamulleri ihracatının 1,4 dolardan 3 milyar dolara, fındık ve fındık mamulleri ihracatçının ise 1,6 milyar dolardan 2 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor.

SU ÜRÜNLERİ VE TÜTÜNDE DÜŞÜŞ

İhracat düşüşü beklenen iki kalem ise su ürünleri ile tütün. Su ürünleri ve hayvansal mamulleri ihracatının 100 milyon dolarlık düşüşle 2,4 milyar dolara gerileyeceği ifade ediliyor. Türkiye geçen yıl 1 milyar dolarlık tütün ihracatı yaptı. Bu rakamın 2023’te 700 milyon dolara gerilemesi bekleniyor.

  • ZEYTİNDE BÜYÜK İŞ VAR
  • Türkiye’nin inovatif adımlarla büyük kazanç elde etmese beklenen en önemli tarım ürünlerinin başında ise şüphesiz zeytin ve zeytinyağı geliyor. Güney Avrupa ülkeleriyle yarıştığımız ancak büyük üstünlüğe sahip olduğumuz bu alanda önümüzdeki yıllarda büyük bir ihracat artışı sağlama hedefi var. Şu anda 500 milyon dolar civarında bulunan zeytin ve zeytinyağı ihracatımızın 2023’te 3,8 milyar dolara yükseleceği gözüyle bakılıyor. Kesme çiçek ihracatının 80 milyon dolardan 500 milyon dolara çıkması bekleniyor.

Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor: Önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete alınacak
EKONOMİ
Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor: Önümüzdeki Ramazan Bayramı'ndan önce hizmete alınacak

Daha neler göreceksiniz

Daha neler göreceksiniz

​Mehmetçik Rasulayn'ı aldı ve 30 km derine inerek PKK'nın can damarını kesti.
Tahvil silahı

Tahvil silahı

Piyasada dolar ve avro bolluğu olacak.
Bebek katilleri

Bebek katilleri
Kardeşlik talimatı

Kardeşlik talimatı

​'Kürt kökenli kardeşlerimizle PKK'lılar arasındaki farkı unutmayın'
459 terörist etkisiz

459 terörist etkisiz

​Milli Savunma Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Rasul Ayn tamam sıra Tel Abyad'da

Güncel Harita - ​Barış Pınarı Harekatı 4. gününde hızla ilerliyor.

Harran'a kardeş Alberobello

Harran'a kardeş Alberobello

İtalya'nın güneyinde küçük bir kasaba.
Skandal bildiriye ilk tepki

Skandal bildiriye ilk tepki

'Arap Birliği'nin, Arap dünyasını temsil etmediğini biliyoruz.'
PYD'nin tünellerine girdiler

PYD'nin tünellerine girdiler

​Suriye Milli Ordusu, PYD'nin Resulayn'daki tünellerine girdi.

Örgüte üst düzey darbe

Örgüte üst düzey darbe

​PYD'nin 2 numaralı ismi etkisiz hale getirildi.
Sisi'den PYD'ye destek

Sisi'den PYD'ye destek

​Eli kanlı teröristler Kahire'de ağırlandı.
Çıldırtan paylaşım

Çıldırtan paylaşım

​Cengiz Ünder'in 'asker selamı' rahatsız etti!
Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

Bakan açıkladı: Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor.
Bakanlık<br>tek tek açıkladı

Bakanlık
tek tek açıkladı

1211 ürün sakıncalı çıktı, at ve domuz eti de var.
Rasulayn<br> kontrol altında

Rasulayn
kontrol altında

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.