Ekonomi Vatandaşın gözü özel bankalarda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Vatandaşın gözü özel bankalarda

Yaklaşık 4 milyon aile ev almak için fırsat kollarken, konuttaki faiz indirimine özel bankaların da dahil olmasını bekliyor. Uzmanlar, kamu bankalarının yoğun talebi karşılayamayacağına dikkat çekiyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tüketiciler kredilerini yapılandırmak için yoğun talepte bulunuyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 320 lira olurken son 1 yılda konut satış fiyatlarındaki düşüş oranı yüzde 3,8 oranında gerçekleşti.
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 320 lira olurken son 1 yılda konut satış fiyatlarındaki düşüş oranı yüzde 3,8 oranında gerçekleşti.

Merkez Bankası’nın kısa süre önce faiz oranlarını 4.25 baz puan indirmesinden sonra kamu bankaları da konut kredilerinin faiz oranlarını 0.99’a düşürmüşlerdi. Bu gelişmenin ardından vatandaşların kullandıkları yüksek faizli konut kredilerini yapılandırmaya yönelik yoğun talebini dile getiren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Özel sektör bankalarının da mutlaka bu faiz oranlarına inmesi lazım” dedi. Fuzulev Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada 4 milyon ailenin ev almak için fırsat kolladığını belirterek, çoğunluğu orta ve alt gelir grubunda yer alan ailelerin 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında aylık ödeme planlanıyla ev arayışında olduğunu ifade etti.

Aydın Ağaoğlu

KAMU-ÖZEL ARASINDAKİ FARK ANORMAL SEVİYEDE

  • Kamu bankalarının uyguladığı faiz indirimlerinin önemli olduğunu fakat kredi hacmi açısından yetersiz seviyede kaldığını vurgulayan Ağaoğlu, “Önümüzdeki günlerde yine faiz indirimi bekleniyor, indirimler gerçekleştiğinde de tüketiciler hem alım hem de yapılandırma taleplerini daha güçlü seslendirebilecekler” diye konuştu. Bankacılık sektöründe yaşanan sıkıntının özel sektörün faiz oranlarında yaşanan fark olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, rekabet olan ortamda kamu tarafında 0,99 olarak uygulanan faiz oranının özelde 1,5 seviyelerinde olmasının anormal bir durum olduğunu aktardı.

KAMU OTORİTESİ DEVREYE GİRMELİ

Aydın Ağaoğlu, şu anda yaşanan sıkıntının 0.99 ya da 1.0 seviyelerindeki konut kredi faiz oranlarının reel olarak bankacılık sektöründe benimsenmemesinden kaynaklandığını belirtti. Bankaların tüketicinin cayma hakkını da görmezden gelmemesi gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, “Piyasalarda aslında reel konut kredi faizleri 1.0 seviyelerine henüz inmedi ya da bir kısım banka sektörü yönetimi bunu indirmemekte açıkça direniyorlar” dedi. Kamu otoritesinin devreye giremsi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda yapılması gereken, kamu otoritesi duruma müdahale edecek ve kamu bankalarının bu faiz indiriminden yüksek faiz ödeyen vatandaşların yararlanması için özel sektör bankalarının da faiz oranlarını makul seviyeye çekecekleri düzenin kurulmasıdır. Bir düşük faizli bir yüksek faizli. Bu da tüketici kanununa ve Anaya’nın Eşitlik İlkesi’ne aykırı.”

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  • İstanbul ve Ankara'da konut fiyatları düştü
  • Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 320 lira olurken son 1 yılda konut satış fiyatlarındaki düşüş oranı yüzde 3,8 oranında gerçekleşti. Konut satışlarının yüzde 17,9‘unun gerçekleştiği İstanbul’da ise konut fiyatları son 1 yılda yüzde 15,69 düşüş gösterdi ve ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 589 lira olarak gerçekleşti. Satışların yüzde 9,59’unun gerçekleştiği Ankara’da ortalama konut metrekare satış fiyatı Temmuz sonu itibarı ile bin 798 lira, son 1 yıllık değer düşüşü ise yüzde 3,9 olarak gerçekleşti. Konut satışlarının yüzde 5,7’si ise İzmir’de gerçekleşti. Verilere göre İzmir’de Temmuz sonu itibariyle ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 879 lira oldu. İzmir’de son 1 yılda konut fiyatları da yüzde 0,8 artış gösterdi.

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