Ekonomi Zamda uzlaşma olmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zamda uzlaşma olmadı

Memurlar ile hükümetin zam pazarlığında müzakere süresi doldu. Önce Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müzakerelerin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını açıkladı. Dün itibariyle hakem süreci başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zehra Zümrüt Selçuk
Zehra Zümrüt Selçuk

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde yasal olarak belirlenen müzakere süresi sona erdi. Sürenin sona ermesi nedeniyle toplu sözleşmeyle ilgili Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru sürecine geçildi. Bu kapsamda hükümet, Hakem Kuruluna başvuru hakkını dün kullanarak süreci resmen başlatmış oldu. Bundan sonra Kurul, en geç ay sonuna kadar söz konusu zam oranına karar verecek ve bu karar tüm kesimler için bağlayıcı olacak.

'MEMURLARI ENFLASYONA EZDİRMEYİZ'

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde memurlara maaş zammıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Hakem Kurulu sürecinin resmen başladığını duyurdu. Gelinen süreci de değerlendiren Selçuk, şöyle konuştu: "Merkez Bankası tarafından 2020 için beklenen enflasyon yüzde 8,2. 2020 beklentisi ise yüzde 5,4 olarak açıklanmıştı... Kamu çalışanlarına ve emeklilerine enflasyonu göz önünde bulundurarak maaş artışları yaptık ve enflasyona ezdirmeme geleneğimizi her daim müzakereler süresince de yürüttük. Maalesef kamu görevlileri sendikası heyeti, 2020 – 2021 taleplerini yükselterek ortak noktada buluşma ihtimalini zayıflattı. Müzakereler 20 Ağustos’ta sonuçlanmıştır."

TÜM KAZANIMLAR KORUNACAK

Sürecin uzlaşıyla tamamlanmasının en temel arzuları olduğunu dile getiren Selçuk, "Fakat uzlaşmazlık durumu da bu sözleşmenin de doğal sonuçlarından biri. Ben kamu ve emeklilerinin toplu sözleşmelerde elde ettikleri kazanımların da aynen korunacağını vurgulamak isterim. Hakem Kurulunun alacağı karar toplu sözleşme masasının tüm tarafları için nihai ve bağlayıcı olacaktır" dedi.

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MEMUR-SEN'DEN EYLEM KARARI

Görüşmeler kapsamında hükümet son olarak 18 Ağustos’ta 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulunmuştu. Kamu Görevliler Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, bu teklifin de sözleşmeyi imzalama seviyesinin uzağında olduğunu belirtmişti. Taraflar arasında son güne kadar uzlaşının sağlanamaması üzerine Memur-Sen, iş bırakma ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde cüzdan bırakma eylemi yapmıştı.Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

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