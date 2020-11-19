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Vestel’e “En İyi Çağrı Merkezi” Ödülü

'En İyi Çağrı Merkezi' ödülünü aldı

Vestel Müşteri Hizmetleri, Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri’nde, “Türkiye’nin En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi” ödülünün sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Vestel Müşteri Hizmetleri, IMI Conferences tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri’nde büyük ödüle layık görüldü.

Çağrı merkezi sektörü için en prestijli ödüllerden biri olan Türkiye Çağrı Merkezleri Ödülleri kapsamında Vestel İletişim Merkezi, Türkiye’nin En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi ödülünü aldı.

Mart ayı itibarı ile tüm dünyayı etkileyen pandemi süreci tüm sektörlere oldukça beklenmedik bir değişim ve dönüşüm yaşattı. Ancak Vestel Müşteri Hizmetleri, sektörel birikimi ve güçlü yapısı sayesinde bu süreci planlı ve çevik bir şekilde yöneterek, 3 gün gibi kısa bir sürede çağrı merkezini evlere taşıdı. Güçlü altyapısı sayesinde bu süreci hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştiren Vestel Müşteri Hizmetleri, hizmet kalitesiyle fark yarattı.

Pandemi sebebiyle bu yıl ilk defa online olarak, 4 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen törende ‘En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi’ ödülü, “100 çalışan altı”, “101 – 499 çalışan”, “500 çalışan ve üstü” olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirildi. Vestel İletişim Merkezi, 101 – 499 çalışanlı çağrı merkezleri kategorisinin birincisi olarak, Türkiye’nin En İyi Uzaktan Çağrı Merkezi ödülünü almaya hak kazandı.

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