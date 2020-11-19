Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya İnternetten aldığı terlikten not çıktı Çinde hapisteyim lütfen Uygurlara yardım edin
ASYA

İnternetten aldığı terlikten not çıktı: Çin'de hapisteyim lütfen Uygurlara yardım edin

Rusya'da yaşayan Arslan Gibadullin bir kişinin internetten aldığı terliklerin içinden "yardım edin" notu çıktı. Moscow Times'ın haberine göre notta "Yardım edin, Çin'de hapisteyim. Lütfen Uygurlara yardım edin" yazıyordu. Notun gerçek olup olmadığı gazete tarafından henüz doğrulanmasa da birçok markanın ürünler için gerekli materyalleri Çin'den getirttiği biliniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Çıkan notta &quot;Yardım edin, Çin'de hapisteyim. Lütfen Uygurlara yardım edin&quot; yazıyor.
Çıkan notta "Yardım edin, Çin'de hapisteyim. Lütfen Uygurlara yardım edin" yazıyor.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaşayan Arslan Gibadullin adında bir vatandaş internetten aldığı terliğin içinde not buldu. The North Face marka terliğin içinden çıkan notta "Yardım edin, Çin'de hapisteyim. Lütfen Uygurlara yardım edin" yazıyordu.

Çinli yapay zeka şirketi Uygur Türklerini hedef alıyor
TEKNOLOJİ
Çinli yapay zeka şirketi Uygur Türklerini hedef alıyor

TERLİĞİN İÇİNDE NOT BULDU

Moscow Times'a konuşan Gibadullin, "Eve geldim, terlikleri giymeye başladım. Elimi terliklerden birinin içine soktuğumda, içeriye sıkıca dikilmiş tuhaf bir notla karşılaştım" dedi.

Amerikalı senatörlerden Netflix'e "Uygur Türkleri" mektubu: Suça ortaklıktan vazgeçin
DÜNYA
Amerikalı senatörlerden Netflix'e "Uygur Türkleri" mektubu: Suça ortaklıktan vazgeçin

ÜRÜNLER ÇİN'DEN GELİYOR

Bu arada SourceMap adlı online veri kuruluşunun sunduğu tedarik zinciri haritası, The North Face'in ürünlerinin çoğunun Vietnam'da üretildiğini, bu ürünler için gerekli materyallerin birçoğununsa Çin'den geldiğini gösteriyor.

Gazete söz konusu notun gerçek olup olmadığını henüz doğrulamadı ancak küresel moda endüstrisinin Çinli tedarikçilerle olan ilişkisini ve bu kuruluşların Uygurları zorla çalıştırdığı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

TikTok'tan Çin zulmünü anlatan genç kıza sansür
OYNAT 00:37
TikTok'tan Çin zulmünü anlatan genç kıza sansür
Amerikalı Müslüman bir genç kadın, TikTok'a yüklediği ve ilk bakışta makyaj videosu olarak görülen videoda Çin'in Uygur Türklerine yönelik soykırım politikalarını anlattı. Çin merkezli uygulama TikTok ise genç kızın 5 milyondan fazla izlenen videosunu engelledi.


Abone Ol Google News
Milli Eğitim Bakanı Selçuktan okullarla ilgili açıklama.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama.

"​Biz evde de yanlarında oluruz"
Hanedanın sonu geliyordu

Hanedanın
sonu geliyordu

I. Ahmed ve Şehzade Mustafa aynı anda kızamığa yakalanınca...
Azerbaycanlılardan Türkiyeye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz

​Ermenistan'a 50 milyar dolarlık şok fatura.

Kafkasya'da yeni güç Türkiye

Kafkasya'da yeni güç Türkiye

​Batı Bloku masadan kalktı, Türkiye belirleyici oldu.

'İzlerken <br>mesaj attım'

'İzlerken
mesaj attım'

​Tümer Metin maçta aranan ismi açıkladı.
Herkese<br>yetecek kadar var

Herkese
yetecek kadar var

​Korona yasakları sonrası vatandaşa stok uyarısı.
Allah'tan kimse<br>yoktu, mutluyuz

Allah'tan kimse
yoktu, mutluyuz

​Bahçelievler'de iş yerinde önce yangın sonra patlama.
Korona<br>partisine baskın

Korona
partisine baskın

İki kişi kaçarken merdiven düşerek yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.