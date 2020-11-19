İnternetten aldığı terlikten not çıktı: Çin'de hapisteyim lütfen Uygurlara yardım edin

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde yaşayan Arslan Gibadullin adında bir vatandaş internetten aldığı terliğin içinde not buldu. The North Face marka terliğin içinden çıkan notta "Yardım edin, Çin'de hapisteyim. Lütfen Uygurlara yardım edin" yazıyordu.

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TERLİĞİN İÇİNDE NOT BULDU

Moscow Times'a konuşan Gibadullin, "Eve geldim, terlikleri giymeye başladım. Elimi terliklerden birinin içine soktuğumda, içeriye sıkıca dikilmiş tuhaf bir notla karşılaştım" dedi.

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ÜRÜNLER ÇİN'DEN GELİYOR

Bu arada SourceMap adlı online veri kuruluşunun sunduğu tedarik zinciri haritası, The North Face'in ürünlerinin çoğunun Vietnam'da üretildiğini, bu ürünler için gerekli materyallerin birçoğununsa Çin'den geldiğini gösteriyor.

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Gazete söz konusu notun gerçek olup olmadığını henüz doğrulamadı ancak küresel moda endüstrisinin Çinli tedarikçilerle olan ilişkisini ve bu kuruluşların Uygurları zorla çalıştırdığı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.