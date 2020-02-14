Virüsten kaçan yatırımcı Türkiye’ye demirledi

Çin’de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüsünün yankıları sürerken ekonomik etkileri de tartışılmaya başlandı. Dev yolcu ve yük gemilerinin rotalarını Akdeniz’e çevirmesiyle hareketlenen coğrafyada, yatırımlar stratejik noktada bulunan Türkiye’ye kaydı. Virüsün olumsuz ve olumlu etkilerinin olacağına işaret eden DP World Yarımca Üst Yöneticisi (CEO) Kris Adams, Çin’den yayılan koronavirüsün sevkiyat hareketlerine ilişkin, “Koronavirüsün etkisi olumsuz olabilir ama olumlu etkileri de olabilir. Çin’deki üretimin yakın coğrafyaya kayma ihtimali Türkiye için olumlu. Halihazırda yük akışlarına bakınca, son bir haftada Çin’den çıkan yük sayısında azalma var. Hindistan, Tayland gibi ülkelere kaymalar başladı. Bu da Türkiye gibi ülkelerin daha fazla üretim yapmasını beraberinde getirecektir. Bizim öngörümüz bu” ifadelerini kullandı. Sürecin Türkiye için olası fırsatlarına da değinen Adams, “Bu süreç Türkiye’ye pozitif etki edecek, gözlemlerimiz bu yöndedir” dedi.

Kris Adams

50 MİLYON $’LIK YATIRIMLA KAPASİTEYİ ARTTIRDI

Yarımca CEO’su Kris Adams, bu yıl ekonomideki iyileşme, iç talepte artış ve ithalatta büyüme beklentisiyle Türkiye operasyonlarında çift haneli büyüme öngördüklerini; ayrıca satın alma arayışlarının sürdüğünü söyledi. Yarımca Limanı’nda bu yıl itibarıyla kendi enerjilerini üretmeye başlamak için harekete geçtiklerini aktaran Adams, yıllık yaklaşık 470 MWh enerji üretimine yönelik güneş paneli alımı için ihaleye çıkacaklarını ifade etti.

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DP World Yarımca’nın önümüzdeki dönem planlarıyla ilgili ise Adams, “2019 farklı ve zorlu bir yıldı. Ancak yılın ikinci yarısında toparlandık ve yılı yüzde 7 büyüme ile tamamladık. 2020’ye baktığımızda ise ekonomideki büyüme beklentisi ve ithalatın yeniden yükselişe geçmesiyle tekrar çift haneli büyüme bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Geçen yıl başlattıkları 50 milyon dolarlık yatırım dahilinde rıhtım kapasitesinin bu yıl artacağını belirten Adams, limanın istif kapasitesinin 900 bin TEU’dan 1.3 milyon TEU’ya yükseleceğini bildirdi.

SATIN ALMALAR İÇİN FIRSAT BAKIYORUZ

Türkiye’de organik büyümenin yanısıra satın alma fırsatlarına da baktıklarını anlatan Adams, “Ticaret savaşları vs baktığımızda, küresel olarak değerlemeler aşağı gelmiş durumda. Ama Türkiye’deki şirket sahipleri kendi şirketlerinin değerlemelerini hâlâ tarihi yüksek seviyelerde görüyor. Bu nedenle bir satın alma işlemi yapmamız biraz zaman alabilir gibi görünüyor. Ama doğru fiyattaki fırsatlara ‘hayır’ demeyiz” diye konuştu.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE İHTİYACIN %20’SİNİ KENDİSİ KARŞILAYACAK

Bu yıl için yatırım planlarından birinin de, Yarımca Limanı’nda kendi elektriğini üretmek olduğunu ifade eden Adams, güneş enerjisi yatırımı için harekete geçtiklerini söyledi. Adams, “Yıllık tüketimimizin yaklaşık yüzde 20’sini kendimiz üretmek istiyoruz. Güneş panelleri için ihale açacağız. Henüz marka kararı vermedik. Ancak Türkiye’de mahalli imalatçılar da var. Güneş panellerimizi mahalli markalardan da temin edebiliriz” ifadelerini kullandı. Adams’ın verdiği bilgiye göre, güneş panelleri yıllık yaklaşık 470 MWh enerji üretecek.

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