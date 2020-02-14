Son 7 yılın zirvesi

Türk Telekom geçtiğimiz yıl itibariyle 2,4 milyar lira net kâr elde etti. Bu rakamı son 7 yılın en yükseği olarak ifade eden, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, 2020'de satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) rakamımızın 12,4 milyar lira ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Ümit Önal

YATIRIMLARDA YÜZDE 20'LİK ARTIŞ

Düzenlenen basın toplantısında Türk Telekom'un 2019'a ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Önal, geçen yıl Türk Telekom'un gelirlerinin yüzde 15,8 artışla 23,7 milyar liraya, FAVÖK göstergesinin de yüzde 32,4 yükselişle 11,2 milyar liraya ulaştığını aktardı"Böylece hem gelir hem de FAVÖK artışında 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeyi yakaladık. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu" diyen Önal, Türk Telekom'un yatırım harcamalarının da 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artışla 4,9 milyar liraya yükseldiği bilgisini verdi.

ABONE SAYISI 48 MİLYONA DAYANDI

Ümit Önal, Türk Telekom'un geçen yıl 1,8 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 47,8 milyona taşıdığını belirterek, "Bu dönemde, toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11,4 milyon olurken, yeni genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ı, yenilenen aboneliklerin de yaklaşık yüzde 60'ı yeni limitsiz internet paketlerini tercih etti" diye konuştu. Ümit Önal, Türk Telekom'un 2020'ye ilişkin finansal öngörülerini de aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: "2020'de hem sabit genişbantta hem de mobil segmentte kapasite artışının yanı sıra hizmet kalitemizi daha da yukarı taşımaya, müşteri deneyimini iyileştirmeye ve hızlı geri dönüşü olan yatırımlara odaklanacağız."

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7,5 KİLOMETRE FİBER AĞ

Önal, Türk Telekom'un özelleştirildiği 2005'ten bu yana, Türkiye'nin dijital varlıklarına 16,6 milyar dolar yatırım yaptıklarına işaret ederek, bu yatırımlar sonucunda fiberi 81 ilin tüm ilçelerine götürerek son 10 yılda erişim amaçlı fiber ağ altyapılarını 10 katına çıkardıklarını belirtti.

Geçen yıl sonu itibarıyla fiber altyapılarının 7,5 milyon kilometre fiber ağ uzunluğuna eriştiği bilgisini veren Önal, sabit genişbantta, limitsiz tarifelerde adil kullanım kotasını kaldırırken müşterilere bol seçenekli teklifler sunduklarını dile getirdi.

E-ödeme yatırımına devam

Bu çözümlerin yanı sıra dijital ödeme sektöründeki atılımlarının da devam ettiğine dikkati çeken Önal, dijital finansal hizmetler alanındaki iştirakleri TT Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ'nin yıl içinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) elektronik ödeme lisansı aldığını anımsattı. Önal, bu faaliyet izni kapsamında ödeme hizmetleri şirketinin "elektronik para kuruluşu" olarak dijital ödeme sektöründeki pozisyonunu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "180 yıla yakın geçmişimizle bu toprakların değeri olarak Türkiye'yi geleceğe bağlamak gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluk bilinci ve hizmet aşkıyla, ülkemizin sahip olduğu dijital varlıkların kurucusu ve geliştiricisi olarak milli teknoloji dönüşümünün her adımında var olmayı sürdüreceğiz" değerlendirmelerini yaptı.

PAZAR PAYI %28'E ULAŞTI

Ümit Önal, son beş yılda mobil pazar paylarını 5 puan artışla yüzde 28 seviyelerine çıkardıklarını ve pazar paylarını karlı bir şekilde yüzde 30'un üzerine çıkarma hedefine daha da yaklaştıklarını vurguladı. 5G alanındaki öncü konumlarını sürdürdüklerini belirten Önal, şunları ifade etti: "LTE baz istasyonlarımızın yarısına yakınına 5G'nin yapı taşı olan fiberi ulaştırdık. Ekim ayında 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiğimiz hız denemesinde saniyede 2.9 gigabit üzeri hızlara ulaşarak 5G'de dünya hız rekorunu kırdık. Türkiye'nin verisinin güvende kalması için çalışıyoruz. Dijital servislerimizi çeşitlendirmeyi sürdürürken bir yandan da küresel dijital platformlar aracılığıyla yurt dışına giden veri trafiğini içeriye almak için yoğun bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda internet içeriklerinin Türkiye'ye getirilmesi amacıyla küresel OTT'ler ile sözleşmeler imzaladık."