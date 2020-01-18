Yabancı sermaye bizi izliyor

Türkiye ekonomisindeki toparlanma sürecinin ardından global yatırımcılar da cazip pazar konumundaki Türkiye’ye yönelik planlamalarını arttırdı. Ayrıca açıklanan ekonomik göstergeler de 2020 ile birlikte sağlanan dengelenme ile büyümeye işaret ediyor. Bunun yanında son açıklanan rakamlara göre sanayi üretimini Kasım 2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artırırken, verileri açıklanan 25 AB ülkesinden 23’ünü geride bıraktı. Sanayi üretimi Avrupa Birliğinde (AB) Kasım 2019’da yıllık bazda yüzde 1,3 azalış gösterdi.

TÜRK EKONOMİSİ KIRILGAN DEĞİL

Türkiye ekonomisinin gücünü ispatladığı görüşünde hemfikir olan global ekonomistler, 2020 yılında bunun meyvelerininin toplanabileceği sinyalini verdi. Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomi Uzmanı Yasuhisa Yamamoto da yaptığı açıklamada, Türk ekonomisinin kırılgan olduğunu düşünmediğini belirtti. Avrupa otomotiv sektöründeki yavaşlama,Türkiye’nin en büyük ihracat alanını oluşturması ve Türk lirasının piyasa spekülasyonlarına duyarlılığı nedeniyle kısa vadede ekonominin 2020’deki büyümesini sınırlayabileceğini aktaran Yamamoto “Fakat Türk ekonomisinin artık kırılgan olduğunu düşünmüyorum’’ dedi.

YATIRIMCI GÜVENLİ LİMAN OLARAK GÖRÜYOR

Salah Jelassi

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Grubu Türkiye Bölge Direktörü Salah Jelassi dünyada yatırım fırsatlarının kıt olduğu bir ortamda Türkiye’nin yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ettiğini söyledi. “Türkiye gibi stratejik konuma sahip bir ülke bulmak çok zor” diyen Jelassi, Türkiye’nin konumu, düzenli iş hayatı ve gelişmiş insan kapasitesi ile büyümeye devam etmek ve kalkınma hedeflerini yakalamak için çok büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Türkiye’nin en çok iyileşme gösteren ülkelerden biri olacağı öngörüsünü paylaşan Jelassi şunları söyledi: “Ben eminim ki Türkiye’nin çok hızlı iyileştiğine şahit olacağız. Dünyada yatırım fırsatları kıt fakat Türkiye yatırımcılar için güvenli liman olmaya devam ediyor. Biz inanıyoruz ki Türk iş adamlarının tecrübesi, bu ülkelerin fırsatları yakalaması ve potansiyellerini ortaya koyması için yardımcı olacak. Ayrıca Türkiye Afrika için eylem planı geliştirerek kıtada doğru yolu izliyor. “

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TÜRKİYE İLE ORTAKLIK DEVAM EDECEK

Jelassi, İKB Grubu’nun Türkiye ile olan ortaklığının gelecekte de aynı şekilde devam edeceğinin altını çizerek, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın grubun ülkedeki en büyük ortağı olduğunu çünkü Türkiye gibi stratejik konuma sahip bir ülkenin ulaşım bağlamında iyi bir altyapıya ihtiyacı olduğunu sözlerine ekledi. Grubun Türkiye’deki enerji sektörü alanında 740 milyon dolara ulaşan yatırımlarını da hatırlatan Jelassi, “Biz yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarının çok önemli olduğuna inanıyoruz” dedi. Jelassi, grubun ayrıca KOBİ’lere destek olmak için Türk Eximbank ile yaptığı çalışmalara da devam edeceğini söyledi.

Ekonomi dengeye oturdu

Barış Oran

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Barış Oran da, “Bazı kırılganlıklar devam etmekle beraber, ekonomi belli bir dengeye oturdu. 2019’un ikinci yarısından başlayarak ekonomimiz, öncelikle tüketici güvenindeki toparlanmaya istinaden hareketlendi” dedi. 2019’un ikinci yarısından başlayarak ekonomide üketici güvenindeki toparlanmaya istinaden hareketlenme yaşandığını aktaran Oran sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye yeniden iç talebin öncülük ettiği bir büyümeye geçiş yaptı. Bugün talepte canlanmanın işaretlerini açıkça hissediyoruz. Ekonomik açıdan 2020 yılının 2019’dan daha olumlu bir seyir izleyeceğine inanıyoruz. Bu canlanmanın iş dünyasının diğer kesimlerine de yansıyıp, daha kalıcı ve sürdürülebilir olmasını umut ediyoruz.”

Türk girişimlere global markaj

Fotoğraf: Arşiv

Getir’in Seri A turunun gerçekleşmesini sağlayan Londra merkezli Numis Securities Üst Yöneticisi (CEO) Alex Ham, yaptığı değerlendirmede, “Türkiye son derece stratejik bir lokasyona sahip. Türkiye’nin son derece etkileyici bir start up görünümü var” ifadelerini kullandı. Bundan sonraki süreçte yabancıların Türkiye piyasasını daha yakından izleyeceğinin altını çizen Ham, “İki üç başarı hikayesinin ortaya çıkması yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin çekilmesine yetecektir. Şu anda üç Türk şirketiyle (yatırımcı bulunması) için çalışmaya devam ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.