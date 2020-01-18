Ekonomi Yolcu limitini aştı ek ödeme yapacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yolcu limitini aştı ek ödeme yapacak

Gezicilerin karşı çıktığı İstanbul Havalimanı, taahhüt edilen sayıdan daha fazla yabancı yolcuya hizmet verdiği için Devlete 22,4 milyon avro ek ödeme yapacak. IGA Genel Müdürü Kadri Samsunlu, henüz ilk yılında küresel hub olan İstanbul Havalimanı’nın 6 Nisan 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 52 milyon 152 bin 514 yolcuyu ağırladığını söyledi.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından garanti edilen 233,1 milyon avroluk Dış Hat Yolcu Gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapılacak. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019'dan 16 Ocak 2020'ye kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplamda 55 milyon yolcuya hizmet verdi.

TÜRKİYE’Yİ BİR ÜST LİGE TAŞIDI

11 adet yabancı yeni havayolu şirketinin ilk defa operasyon düzenlediği İstanbul Havalimanı'nda, Büyük Göç'ten 31 Aralık 2019'a kadar geçen sürede yaklaşık 322 bin uçuş gerçekleştirildi. 2019 yılında, yerli-yabancı 52 milyonun üzerinde yolcunun tercih ettiği İstanbul Havalimanı’nda, tam 36,5 milyon adet bagaj taşındı. Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat eden İstanbul Havalimanı'nın 2020 hedefleri arasında 74 olan havayolu sayısını 80'e yükseltmek yer alıyor.

Kısa sürede önemli başarılara imza atarak, uluslararası havacılık camiasının ilgi odağı haline gelen İstanbul Havalimanı'nda, ilk işletme yılı için DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu geliri aşılarak 255,6 milyon avroya ulaşması sonucu, 22,4 milyon avro tutarında ek bir ödeme daha gerçekleştirilecek. Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayının üstüne çıkarak DHMİ’ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak.

GURUR VERİCİ BİR PERFORMANS

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nın, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, tamamen öz sermayesi ile bugünlere geldiğini, henüz ilk yılında küresel hub olan, 6 Nisan 2019'da tam kapasiteye geçişinden 31 Aralık 2019'a kadar 52 milyon 152 bin 514 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı'nın, gelmiş olduğu nokta gurur verici olduğunu belirtti.

25 YILDA DEVLETE 22 MİLYAR AVRO VE KDV ÖDEYECEK

Kadri Samsunlu
  • Samsunlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon avro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. İstanbul Havalimanı'ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle devlete 22,4 milyon avro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz.
  • BOEİNG KRİZİ OLMASAYDI DAHA YÜKSEK OLURDU
  • THY'nin operasyonlarını olumsuz etkileyen Boeing 737 Max'lerin uçuş gerçekleştirememiş olmasından en çok İstanbul Havalimanının etkilendiğine de dikkat çeken Kadri Samsunlu, şunları kaydetti: Boeing'den kaynaklı sorundan THY etkilenmeseydi devletimize ödeyeceğimiz rakamlar daha da yüksek olacaktı. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirmek istediğimiz daha birçok hedefimiz var. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum.”

İstanbul Havalimanı hedefleri tutturdu
EKONOMİ
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