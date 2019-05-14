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Ekonomi Yabancı turizmcilerin İstanbul ilgisi rekor kırdı
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancı turizmcilerin İstanbul ilgisi rekor kırdı

TÜROB ve THY iş birliğiyle yabancı turizmcilere yönelik tanıtım ve ağırlama organizasyonları mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı.

Haber Merkezi AA
Yabancı tur operatörü ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri, İstanbul Havalimanı'na büyük ilgi gösterdi.
Yabancı tur operatörü ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri, İstanbul Havalimanı'na büyük ilgi gösterdi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) iş birliği kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilere yönelik tanıtım ve ağırlama faaliyetleri mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı.

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜROB ve THY, önemli bir tanıtım etkinliğine imza atıyor.

  • Mayıs ayının ilk 2 haftasında toplam 32 destinasyondan 500’ün üzerinde tur operatörü ve seyahat acentesi yöneticisi, TÜROB üyesi oteller ev sahipliğinde İstanbul'da ağırlandı.

Organizasyonda, İstanbul’un tüm turistik özelliklerinin tanıtımının yanı sıra İstanbul Havalimanı'nın öne çıkması dikkati çekti.

Katılan heyetlere yeni havalimanı ve İstanbul turizm ürünleri hakkında bilgi verildi. Yabancı tur operatörü ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri, İstanbul Havalimanı'na büyük ilgi gösterdi.

Şehir merkezi ve oteller koordinasyonunu hedefleyen famtrip (aile gezisi) organizasyonlarında 15 gün içinde Hamburg, Lagos, Napoli, Washington, Abidjan, Birmingham, Abuja, Uganda, Odessa, Kiev, Dublin, Riga, Saraybosna, Tiflis, Sofya, Londra, Priştine, Edinburgh, Helsinki, Manchester, Stockholm Kopenhag, Gotheburg, Oslo, Minsk, Talin, Vilnius, Varşova, Amsterdam, Budapeşte, Brüksel ve Lüksemburg destinasyonlarından katılım sağlandı.

"Yavaşlayan dönemi avantaja çeviriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, ramazan ayının, turizm sektörü açısından özellikle İstanbul’da yavaşlama görülen bir dönem olduğuna işaret ederek, bu dönemi avantaja çevirmek için iş ortakları THY ile birlikte güzel bir girişimde bulunduklarını belirtti.

Davetli destinasyonlar içerisinde mümkün olduğunca pazar çeşitliliği yaratmaya çalıştıklarını belirten Eresin, "İşlerimizin azaldığı bu dönemi verimli bir şekilde kullanarak ülkemiz ve şehrimiz tanıtımına önemli bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bizlere bu kadar büyük hacimli bir işte destek olan tüm üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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"İstanbul'a ilgi çok yüksek"

Müberra Eresin, TÜROB olarak sadece bu dönemde değil, her dönem tanıtım faaliyetleri sürdürdüklerini aktararak, "Son dönemde bu tanıtım trafiği çok hızlandı. Bizim girişimlerimizin yanı sıra özellikle yabancı turizmcilerin İstanbul'a olan ilgilerinde de dikkati çeken bir yükseliş var. Bunu son dönemdeki organizasyonlarda gözlemliyoruz. Katılımcıların İstanbul Havalimanı'na olan ilgileri de yüksek düzeyde" değerlendirmesinde bulundu.

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