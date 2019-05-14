İstanbul Havalimanı turistik ürün oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve THY işbirliği kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilere yönelik tanıtım ve ağırlama faaliyetleri Mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı. Mayıs ayının ilk iki haftasında toplam 32 destinasyondan 500’ün üzerinde tur operatörü ve seyahat acentesi yöneticisi TÜROB üyesi oteller ev sahipliğinde İstanbul’da ağırlandı. Söz konusu tanıtım organizasyonda İstanbul’un tüm turistik özelliklerinin tanıtımının yanı sıra İstanbul Havalimanı’nın öne çıkması dikkat çekti. Katılan heyetlere yeni havalimanı ve İstanbul turizm ürünleri hakkında bilgi verildi. Yabancı tur operatörü ve seyahat acentelerinin üst düzey yöneticileri İstanbul Havalimanı’na büyük ilgi gösterdi.

"YAVAŞLAYAN DÖNEMİ AVANTAJA ÇEVİRİYORUZ"

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, Ramazan ayının turizm sektörü açısından özellikle İstanbul’da yavaşlama görülen bir dönem olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla biz de bu dönemi avantaja çevirmek için iş ortağımız THY ile birlikte güzel bir girişimde bulunduk. Davetli destinasyonlar içerisinde mümkün olduğunca pazar çeşitliliği yaratmaya çalıştık. İşlerimizin azaldığı bu dönemi verimli bir şekilde kullanarak, ülkemiz ve şehrimiz tanıtımına önemli bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bizlere bu kadar büyük hacimli bir işte destek olan tüm üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

"İSTANBUL'A İLGİ ÇOK YÜKSEK"

TÜROB olarak sadece bu dönemde değil, her dönemde tanıtım faaliyetleri sürdürdüklerini dile getiren Eresin, “Son dönemde bu tanıtım trafiği çok hızlandı. Bizim girişimlerimizin yanı sıra özellikle yabancı turizmcilerin İstanbul’a olan ilgilerinde de dikkat çeken bir yükseliş var. Bunu son dönemdeki organizasyonlarda gözlemliyoruz. Katılımcıların İstanbul Havalimanı’na olan ilgileri de yüksek düzeyde” dedi.

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Bu arada şehir merkezi ve oteller koordinasyonunu hedefleyen famtrip organizasyonlarında 15 gün içinde Hamburg, Lagos, Napoli, Washington, Abidjan, Birmingham, Abuja, Uganda, Odessa, Kiev, Dublin, Riga, Saraybosna, Tiflis, Sofya, Londra, Priştine, Edinburgh, Helsinki, Manchester, Stockholm Kopenhag, Gotheburg, Oslo, Minsk, Talin, Vilnius, Varşova, Amsterdam, Budapeşte, Brüksel ve Lüksemburg destinasyonlarından katılım sağlandı.

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