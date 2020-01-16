Ekonomi Yabancıya konut satışı 50 bine koşuyor
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Yabancıya konut satışı 50 bine koşuyor

Yabancıya konut satışı 50 bine koşuyor

Oturum izni için tanınan 1 milyon dolarlık yatırım limitinin 250 bin dolara çekilmesi başta olmak üzere gayrimenkul sektörünün yaptığı kampanyalar ve döviz kurlarındaki artışın da etkisiyle yabancılara konut satışı tarihi seviyeleri görmeye devam ediyor. Yabancıların Türkiye'den aldığı gayrimenkul sayısı geçtiğimiz yıl 2015 yılına kıyasla iki katına çıkarak 46 bin seviyesine ulaşırken, ülkeye giriş yapan döviz miktarı ise 6 milyar doları buldu. Aynı dönemde Türkiye'den en fazla konut alımını Iraklılar yaparken, Irak'ı sırasıyla İran ve Rusya izledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul aldı.
Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı 20 bin 857 konut ile İstanbul aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu konut satış istatistiklerini açıklandı. Buna göre 2019 yılında 1 milyon 348 bin 729 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 332 bin 508 ipotekli, 1 milyon 16 bin 221 diğer satış türünde gerçekleşti.İpotekli satışların payı yüzde 24,7 oldu.

2019 yılında ilk el konut satışı 511 bin 682, ikinci el konut satışı ise 837 bin 47 olarak gerçekleşti.

46 BİNE YAKLAŞTI

2019 yılında yabancılara yapılan konut satışı ise yüzde 14 artışla 46 bin seviyesine yaklaştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2019 yılında ilk sırayı ise 20 bin 857 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 8 bin 951 konut ile Antalya aldı.

2018-2019 yıllarında yabancılara yapılan konut satış sayıları.
Antalya'yı 2 bin 539 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 213 konut satışı ile Bursa izledi.

IRAKLILAR ZİRVEDE

Yabancıya konut satışında ülke uyruklarına bakıldığından listenin başını 3 ülke çekiyor. Irak vatandaşları 2019 yılında Türkiye'den 7 bin 596 konut satın aldı. Irak'ı 5 bin 423 konut ile İran, 2 bin 893 konut ile Rusya Federasyonu, 2 bin 208 konut ile Suudi Arabistan ve 2 bin 191 konut ile Afganistan izledi.

2019 yılında ülke uyruklarına göre konut satış adetleri.

Geçen yıl yabancılara konut satışı 2017 yıl sonuna göre yüzde 78,4 artarak 39 bin 663'e ulaştı. 2017 yılında 22 bin 234 adet konut satışı gerçekleşmişti

6 MİLYAR DOLAR GELDİ

Yabancıya konut satışı 2015 yılına kıyasla iki katına çıkarak 46 bin seviyesine ulaşmasının ardından yapılan alımlarından Türkiye'ye giriş yapan döviz miktarı ise 6 milyar doları buldu.

2015-2018 yılları arasında yabancıya yapılan gayrimenkul satış oranları.
Sektör temsilcileri bu rakamın 2020’de 8 milyar dolar bandına çıkabileceğini belirtiyor.

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