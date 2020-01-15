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OTOMOTİV

Yerli otomobilde uçak detayı: Türk mühendisler tasarladı

Yerli otoda uçak detayı!

Geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan yerli otomobil dış tasarımı kadar iç dizaynı ve teknik özellikleri ile de ses getirmeye devam ediyor. Aracın iç tasarımında dikkat çeken alanlardan biri ise orta konsol oluyor. Tanıtım görsellerinin paylaşılmasıyla merak konusu olan vites ve el frenin bulunduğu konsolda uçak detayı yer aldı. Milli helikopterin de tasarımını gerçekleştiren Türk mühendisler tarafından tasarlanan alan uçaklarındaki gaz koluna benzer şekilde dizayn edildi. Piyasadaki hiçbir araçta bulunmayan bir stile sahip konsolda çok sayıda özellik de yer alıyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin SUV modeli 2022 yılında satışa çıkarak yollarda yerini alacak.
Yüzde 100 elektrikli yerli otomobilin SUV modeli 2022 yılında satışa çıkarak yollarda yerini alacak.

Aralık ayının son haftası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde görücüye çıkan yerli otomobil son olarak ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES'de mobilite şirketlerinin temsilcilerine tanıtıldı.

Yola çıkış tarihi 2022 olarak belirlenen SUV ve sedan şeklindeki iki model tüm kesimler tarafından tam not aldı.

Araç tanıtıma çıkar çıkmaz içeriden ve dışarıdan çok sayıda ön sipariş alarak satışa çıkmadan kendini de ispatlamış oldu.

İnfo grafik: Emir Ece

TEMELİ BU YIL ATILACAK

Gebze'deki lansman sonrası aracın üretileceği fabrikanın kurulacağı il de açıklandı. 5 bine yakın kişinin doğrudan çalışacağı 20 bin kişiye ise dolaylı olarak iş imkanı sunacak olan fabrika otomotivin başkenti olarak da ifade edilen Bursa'nın Gemlik ilçesindeki askeri arazi üzerine kurulacak. 1 milyon m2 alana kurulacak fabrikanın temellerinin ise önümüzdeki aylarda atılması bekleniyor.

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400 BEYGİR, 500 KM MENZİL, 30 DAKİKADA ŞARJ

Doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV model olarak da ifade edilen yerli otomobil 15 sene içinde 5 model olarak yollarda yerini alacak. İlk 2 senede SUV'la başlayıp, akabinde 2 yıl içinde C segment sedanın üretimine başlanacak olan yerli otomobilin ismi ise bu yıl ortasına kadar açıklanmış olacak.

200 beygir ve 400 beygirlik iki alternatifle sahaya inecek olan yerli otomobil 500 kilometre menzil ve hızlı şarj ile 30 dakikanın altında dolum avantajı ile rekabeti de kızıştıracak.

TOGG tarafından piyasaya sürülecek olan yerli otomobilin sedan modeli.
Otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.

YÜRÜYEN BİLGİSAYAR OLACAK

3. seviye otonom ile kurgulanan ve geliştirilecek yazılım ile entegrasyon sonrasında 4. seviyeye çıkarılarak kendi kendine gidebilme yeteneğine de sahip olacak yerli otomobil her anlamda akıllı bir araç olacak. Artırılmış gerçeklik ile görüntüleme teknolojisinin yanı sıra zamanla yapılacak entegrasyonlarla evden ofise kadar tüm alanlar ve eşyalar araç içerisinden de yönetilebilecek.

Yerli otomobilin 27 Aralık'ta tanıtımı yapılan SUV modeli.

  • Segmentinde en uzun aks mesafesi olmasından kaynaklı en geniş iç hacme ve en yüksek performansa sahip olacak olan otomobilin teknik özelliklerinin yanı sıra iç dizaynı da büyük ses getirdi.

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram

ÇOKLU DİJİTAL PANELLER

Fütüristik bir tasarımla geleceğe yönelik tamamen dijital zeminde tasarlanan iç mekanı değerlendiren Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, aracı ön panelinin 2'si 3'lü olmak üzere 3 dijital ekranla ayrıldığını bunlardan ilkinin sürücü gösterge paneli olduğunu, ikincisinin ise bilgilendirme ekranı, son ekranın ise yolcu için oluşturulmuş bir ekran olduğunu belirtti.

Yerli otomobilin ön panelinde 4 ayrı dijital ekran bulunuyor.

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3 RENKLİ SÜRÜŞ MODU

Aracın 3 sürüş modu olacağını ve bunların ise 'Power', 'Eco' ve 'Eco Pro' şeklinde adlandırılabileceğini de belirten Bayram, mod geçişlerinde ise aracın iç mekan aydınlatmasının değişebileceğini, bunun ise daha fazla gücün sarfedildiği ‘Power’ modunda kırmızı, ‘Eco’ modunda ise turkuaz renk şeklinde olabileceğini kaydetti.

TESLA'DAKİ GİBİ NEREDEYSE DÜĞME YOK!

Aracın kokpitinde Tesla Model 3'deki gibi neredeyse hiç mekanik düğme olmadığına da dikkat çeken Bayram, sadece kapı kolları içerisinde bir iki düğme bulunduğunu kaydetti.

Ana gövdede alt tarafta 10 inçlik bir ekran bulunduğunu ve bu ekranın infotainment (bilgi-eglence) ile iklimlendirme ekranı olduğunu dile getiren Bayram, yan aynaların ise içeriden destekli görüntüleme teknolojisine sahip olduğunu söyledi.

Yerli otomobilin konsol altında 10 inç büyüklüğünde eğlence-bilgi ekranı yer alıyor.
Bayram, aracın otonom olarak dizayn edilmesinden kaynaklı gelecekte aynalara ihtiyacı da kalmayacağını vurguladı.

VİTES KONSOLUNDA UÇAK DETAYI

Aracın iç dizaynının paylaşılmasıyla birlikte herkesin merak ettiği kısım ise orta konsol olmuştu.

Bu kısmı değerlendirerek vites konumlanmasını çok güzel bulduğunu söyleyen Bayram, ergonomik bir tasarımın çıkarıldığı alanda uçaklarda kullanılan gaz koluna benzer bir kol sisteminin kullanıldığını vurgulayıp tasarımın perde arkası için ise Türk mühendisleri işaret etti.

Söz konusu alanı Türkiye'nin helikopterini de tasarlayan Türk mühendislerin tasarladığını ifade eden Bayram araca bu anlamda havacılıkla ilgili bir detayın da bırakılmış olduğunu kaydetti.

Yerli otomobilin herkesin merak ettiği vitesin de yer aldığı orta konsol bölümü.
  • Kol sisteminde vites durumunu ayarlama imkanı veren dijitalle desteklenmiş mekanik kol olduğunu kaydeden Bayram, ayrıca iki USB girişi, kayar saklama kabı, modları ayarlamaya yarayan joistik ve elektronik park freni bulunduğunu dile getirdi.

Yerli otomobilin herkesin merak ettiği vitesin de yer aldığı orta konsol bölümü.

İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
FOTOĞRAF 41
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Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Yeniliğe Yolculuk Buluşması programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile TOGG çalışanları ve yakınlarının yer aldığı 2 bin kişilik bir davetli topluluğu katıldı.
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Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik alanında davetliler de büyük kalabalıklar oluşturdu.
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Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yanı sıra Türkiye'nin Otomobili'ne ait modüler ve elektrik güç ünitesi de tören alanında sergileniyor.
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TOGG bünyesindeki görevliler, katılımcıları otomobilin bazı özellikleri hakkında bilgilendirirken, fuaye alanında otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi şansı da verildi.
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Segmentinin en uzun aks mesafesine sahip otomobilin teknik özelliklerine ilişkin bilgiler de ilk kez paylaşıldı.
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Buna göre, Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak otomobil, merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G5G bağlantısıyla alabilecek.
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Gelişmiş batarya yönetim ve aktif termal yönetim sistemlerinin sağladığı uzun ömürlü batarya paketine sahip olan otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 kms hızlanabilecek.
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Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu, platforma entegre edilmiş batarya ile yüksek çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak. Araç menziline yüzde 20'ye kadar katkı sağlayan geri kazanımlı frenleme de otomobilin önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Öte yandan TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, TOGG'un kuruluşundan bugüne geçen 18 ayda aldığı mesafeyi ve Türkiye’de teknolojik dönüşüme nasıl öncülük edeceği paylaşılacak.
Title
Resmi kuruluşu 28 Haziran 2018'de gerçekleşen ve kuruluşundan 18 ay sonra 3 boyutlu ilk modelini ve bir konsept aracını gün ışığına çıkaran TOGG, Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi’nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak. 2030 yılına kadar ise fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen kendisine ait bir ortak e-platform üzerine 5 farklı model üretecek.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olacak.
Title
Title
Bugün ön gösterimi yapılacak yüzde 100 elektrikli otomobilin önemli özellikleri olacak.
Title
Bir otomobilden daha fazlasını sunan akıllı teknolojiler ile otomobil ev ve iş yerlerinden sonra üçüncü bir yaşam alanı olacak.
Title
Türkiye’nin otomobili bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, internete bağlanabilmek için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak. Otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim halinde olacak ve yaşamın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek. İlerleyen yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı otomobil akıllı yaşamın merkezine yerleşecek ve mobilite ekosistemi içinde doğacak yeni hizmetler kullanıcıların hayatına değer katan ve kolaylaştıran farklı bir mobilite deneyimi yaşatacak.
Title
Türkiye’nin otomobili, sadece elektrikli, bağlantılı ve akıllı olmasıyla değil, sahip olacağı yenilikçi ve yıkıcı teknolojiler ile de kullanıcılarının otomobil deneyimini farklı bir boyuta taşımayı hedefliyor.
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Bu doğrultuda, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan “Holografik Asistan” teknolojisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yenilikçi asistan, sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden faydalanacak. “Holografik Asistan” teknolojisi günümüzde otomobil içerisinde kullanılmakta olan 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.
Title
Bu teknoloji sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Artırılmış gerçeklik ve 3 boyut ile zenginleştirilmiş görüntü sayesinde navigasyon ve diğer sürücü destek sistemlerini daha kolay bir şekilde kullanarak güvenli, konforlu ve interaktif bir sürüş imkanı bulacak. TOGG bu yıkıcı teknolojinin otomotiv sektöründeki ilk uygulayıcısı olarak kullanıcılarına bu benzersiz sürüş deneyimini sunan ilk mobilite şirketi olmayı hedefliyor.
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TOGG otomobil gamının tüm modellerine altyapı oluşturacak tamamen yeni ve doğuştan elektrikli araç platformunu özgün, modüler ve üstün olmak üzere 3 ana başlık ile tanımlıyor.
Title
TOGG bu başlıkların içeriğini Otomotiv sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG mühendisleri tarafından geliştirilen ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, yüksek teknolojiye sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platform... Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık ve güvenlik gerekliliklerini bir arada sağlayabilen; farklı genişlik ve uzunluklara olanak veren modüler mimari... Sınıfının en uzun aks mesafesini sunarak otomobil içindeki yaşam alanının genişlik, ferahlık ve konforunu en üst düzeye taşıyan altyapı... şeklinde sıralıyor.
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Düşük toplam sahip olma maliyeti; sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş, elektrikli otomobillerin içten yanmalı otomobillere göre sağladığı en temel avantajlar olarak öne çıkıyor.
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Türkiye’nin Otomobili, yollara çıkacağı 2022 yılına kadar TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek. Bağlantılı ve akıllı bir otomobil olmanın sunacağı teknolojik imkanlar ile kullanıcılar otomobillerinin şarjını kolaylıkla planlayıp yönetebilecek.
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Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor
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Türkiye'nin Otomobili tanıtılıyor
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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​Türkiye için tarihi gün
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İşte 'Türkiye'nin Otomobili'
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil Gebze'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.

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