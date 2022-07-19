Ekonomi Yabancıya konut satışında zirvede Ruslar yer aldı
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Yabancıya konut satışında zirvede Ruslar yer aldı

Yabancılara konut satışında haziranda tüm zamanların en yüksek aylık rakamına ulaşılırken, yılın ilk yarısında ise ocak-haziran rekoru kırıldı. İlk 6 ayda geçen yılın tamamından daha fazla konut alan Ruslar, ise bu dönemde yüzde 232,5'lik artışla zirveye yükseldi.

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Haber Merkezi AA
Yabancıya konut satışında zirvede Ruslar yer aldı
Foto/arşiv

TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki zirve 7 bin 841 adetle 2021 Aralık'ta görülmüştü. Geçen ay yabancıların toplam satıştan aldığı pay ilk kez yüzde 5'i geçerek 5,7'ye yükseldi.

Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tüm zamanların en yüksek ocak-haziran rakamına ulaşıldı.

"Ruslar, ilk 6 ayda geçen yılın tamamından fazla konut aldı""

Söz konusu dönemde yabancılar 14 bin 895 adetle en çok İstanbul'dan konut alırken, onu 9 bin 836 ile Antalya, 1.762 ile Ankara, 1.655 ile Mersin izledi. Bursa, Yalova, Sakarya, İzmir, Samsun ve Kocaeli de en çok konut satılan iller arasında yer aldı.

Yabancılara konut satışının başladığı 2013'ten bu yana vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan ülkeler sıralamasında zirveyi Irak ya da İran almıştı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ruslar ilk kez birinci sıraya yükseldi. Nisan, mayıs ve haziranda Türkiye'den en çok konutu Ruslar aldı.

İlk 6 ayda Türkiye'den en çok konutu 5 bin 849 adetle Ruslar aldı. Söz konusu rakam 2021 genelinde 5 bin 379 adet olarak gerçekleşmişti. İlk yarıda Rusya vatandaşlarının Türkiye'deki konut yatırımında yüzde 232,5 artış yaşandı. Rusya vatandaşlarının ilk 6 ayda, geçen yılın tamamından fazla konut aldığı görüldü.

Ocak-haziran döneminde Rusları 4 bin 884 ile İranlılar, 4 bin 25 adetle Irak vatandaşları izledi. Kazakistan, Almanya, Afganistan, Ukrayna, Yemen, Çin ve Filistin vatandaşları da ilk 10'da yer aldı.

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