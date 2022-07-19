Yabancıya konut satışında zirvede Ruslar yer aldı

TÜİK konut satış istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara yapılan konut satışı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,8 artarak 8 bin 630 oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık verisi olarak kayıtlara geçti.

Bundan önceki zirve 7 bin 841 adetle 2021 Aralık'ta görülmüştü. Geçen ay yabancıların toplam satıştan aldığı pay ilk kez yüzde 5'i geçerek 5,7'ye yükseldi.

Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 72,7 artarak 35 bin 383 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tüm zamanların en yüksek ocak-haziran rakamına ulaşıldı.

"Ruslar, ilk 6 ayda geçen yılın tamamından fazla konut aldı""

Söz konusu dönemde yabancılar 14 bin 895 adetle en çok İstanbul'dan konut alırken, onu 9 bin 836 ile Antalya, 1.762 ile Ankara, 1.655 ile Mersin izledi. Bursa, Yalova, Sakarya, İzmir, Samsun ve Kocaeli de en çok konut satılan iller arasında yer aldı.

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Yabancılara konut satışının başladığı 2013'ten bu yana vatandaşları Türkiye'den en çok konut alan ülkeler sıralamasında zirveyi Irak ya da İran almıştı. Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ruslar ilk kez birinci sıraya yükseldi. Nisan, mayıs ve haziranda Türkiye'den en çok konutu Ruslar aldı.

İlk 6 ayda Türkiye'den en çok konutu 5 bin 849 adetle Ruslar aldı. Söz konusu rakam 2021 genelinde 5 bin 379 adet olarak gerçekleşmişti. İlk yarıda Rusya vatandaşlarının Türkiye'deki konut yatırımında yüzde 232,5 artış yaşandı. Rusya vatandaşlarının ilk 6 ayda, geçen yılın tamamından fazla konut aldığı görüldü.

Ocak-haziran döneminde Rusları 4 bin 884 ile İranlılar, 4 bin 25 adetle Irak vatandaşları izledi. Kazakistan, Almanya, Afganistan, Ukrayna, Yemen, Çin ve Filistin vatandaşları da ilk 10'da yer aldı.

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