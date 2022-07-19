Bayraktar: Ukrayna'yı destekliyoruz Rusya'ya asla SİHA satmayacağız

Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, şu anda Ukrayna ordusunun en etkili silahlarından olan SİHA'ların satışı hakkında ABD medyasına açıklama yaptı.

Haluk Bayraktar, CNN Internatiol kanalında katıldığı programda Rusya'ya asla SİHA satmadıklarını ve satmayacaklarını, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlık mücadelesini desteklediklerini söyledi.

OYNAT 02:00 CNN'den Haluk Bayraktar ile özel röportaj: Bayraktar TB2'nin sırrı ne? Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'da Julia Chatterley'in sunduğu First Move programına konuk oldu. Programda muhabir, “Ruslar İHA'ları alt edecek silahları geliştirdi mi?' sorusunu yöneltti. Bayraktar'ın buna cevabı, “Savaşın ilk gününden itibaren tüm Bayraktar TB2 filosu aktifti. Sürekli uçmaya devam ettiler. Bu şeyi alt etmek için pek çok ürüne ihtiyacınız var.' oldu. BiP'te paylaş

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'UKRAYNA'YI DESTEKLİYORUZ'

Bayraktar, “Türkiye ve Ukrayna'nın özellikle havacılık ve savunma alanında stratejik düzeyde ilişkileri var. Türkiye, Ukrayna'yı silahlı drone teknolojisiyle destekliyor. Aynı zamanda Ukrayna'dan insansız hava araçları için motor alıyoruz. Ukrayna'yla kazan-kazan ilkesine dayalı bir ilişki geliştirdik ve bu, iki ülkeye de avantajlar sağlıyor. Bu açıdan Ukrayna'yı kesinlikle destekliyoruz” diye konuştu.

Bayraktar, CNN muhabirinin SİHA'ların Rusya'ya satılması ilgili sorduğu soruya "Rusya'ya hiçbir şey iletmedik veya Rusya'dan tedarik etmedik. Biz asla böyle bir şey yapmayız. Çünkü Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği direnişi destekliyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

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