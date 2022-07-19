Ekonomi Bayraktar Ukraynayı destekliyoruz Rusyaya asla SİHA satmayacağız
SAVUNMA SANAYİ

Bayraktar: Ukrayna'yı destekliyoruz Rusya'ya asla SİHA satmayacağız

Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, CNN International kanalına yaptığı açıklamada Rusya'ya asla SİHA satmadıklarını ve satmayacaklarını vurgulayarak 'Biz Ukrayna'nın direnişini destekliyoruz' dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bayraktar: Ukraynayı destekliyoruz Rusyaya asla SİHA satmayacağız
Foto: Yeni Şafak.

Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) üreten Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, şu anda Ukrayna ordusunun en etkili silahlarından olan SİHA'ların satışı hakkında ABD medyasına açıklama yaptı.

  • Haluk Bayraktar, CNN Internatiol kanalında katıldığı programda Rusya'ya asla SİHA satmadıklarını ve satmayacaklarını, Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlık mücadelesini desteklediklerini söyledi.

CNN'den Haluk Bayraktar ile özel röportaj: Bayraktar TB2'nin sırrı ne?
OYNAT 02:00
CNN'den Haluk Bayraktar ile özel röportaj: Bayraktar TB2'nin sırrı ne?
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'da Julia Chatterley'in sunduğu First Move programına konuk oldu. Programda muhabir, “Ruslar İHA'ları alt edecek silahları geliştirdi mi?' sorusunu yöneltti. Bayraktar'ın buna cevabı, “Savaşın ilk gününden itibaren tüm Bayraktar TB2 filosu aktifti. Sürekli uçmaya devam ettiler. Bu şeyi alt etmek için pek çok ürüne ihtiyacınız var.' oldu.

'UKRAYNA'YI DESTEKLİYORUZ'

Bayraktar, “Türkiye ve Ukrayna'nın özellikle havacılık ve savunma alanında stratejik düzeyde ilişkileri var. Türkiye, Ukrayna'yı silahlı drone teknolojisiyle destekliyor. Aynı zamanda Ukrayna'dan insansız hava araçları için motor alıyoruz. Ukrayna'yla kazan-kazan ilkesine dayalı bir ilişki geliştirdik ve bu, iki ülkeye de avantajlar sağlıyor. Bu açıdan Ukrayna'yı kesinlikle destekliyoruz” diye konuştu.

Bayraktar, CNN muhabirinin SİHA'ların Rusya'ya satılması ilgili sorduğu soruya "Rusya'ya hiçbir şey iletmedik veya Rusya'dan tedarik etmedik. Biz asla böyle bir şey yapmayız. Çünkü Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği direnişi destekliyoruz" sözleriyle yanıt verdi.

Kanada'da Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı
DÜNYA
Kanada'da Ukrayna için Bayraktar TB2 bağış kampanyası başlatıldı

Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
FOTOĞRAF 14
Title
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı.<br>
Title
Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.<br>
Title
Bayraktar, kampanyayı organize eden Laisves TV'ye yaptığı konuşmada, \"Yüz binlerce Litvanyalının gönüllü olduğu bu kampanyadan çok etkilendik. Şirket olarak bir şeyler yapmak istedik. Bayraktar TB2'yi ücretsiz vermek, Litvanyalıların dayanışmasına katkıda bulunmak istedik.\" dedi.
Title
Bayraktar'ın kendini pek çok platformda kanıtlamış yüksek teknolojiye sahip olduğunu ifade eden Bayraktar, gurur duyduğunu, Ukrayna'ya barış getirmesi ve ülkenin egemenliğini koruması için fayda sağlaması temennisinde bulundu.
Title
Büyükelçi Besta da \"Bu büyük kuşu gördüğümde şükran ve hayranlık hissediyorum.\" diyerek bunun hükümetler ya da büyük şirketler tarafından değil, sıradan halk sayesinde elde edilmiş olmasını \"mucize\" olarak niteledi.
Title
Litvanya'nın Siauliai üssünde Ukrayna'ya gitmeyi bekleyen, Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA'sı (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2'nin üzerinde \"Bayraktar’ın armağanıdır\" yazıyor.
Title
Litvanya halkı, Ukrayna için Bayraktar TB2 satın almak hedefiyle kampanya düzenlemiş, 3 gün içinde 6 milyon avro toplanmıştı.
Title
Baykar Teknoloji de bunun üzerine Bayraktar TB2’yi Litvanya’ya ücretsiz sağlayacaklarını duyurmuştu.
Title
TB2 SİHA özellikleri<br>Haberleşme menzili: &lt;300 km<br>Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot<br>Faydalı yük kapasitesi: 150 kg<br>Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EOIRLD ya da çok amaçlı AESA Radar
Title
Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat<br>Yakıt kapasitesi tipi: 300 Litre benzin<br>Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)<br>Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg
Title
Havada kalış: 27 Saat<br>Kanat açıklığı: 12 metre<br>Yükseklik: 2.2 metre<br>Uzunluk: 6.5 metre
Title
İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor<br>Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet
Title
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Title
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Baykar'ın hediye ettiği Bayraktar TB2 Litvanya'ya teslim edildi
Baykar Teknoloji'nin Litvanya'ya ücretsiz verdiği Bayraktar TB2'nin teslim töreni yapıldı. Siauliai Hava Üssü'nde düzenlenen törene Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukrayna'nın Vilnius Büyükelçisi Petro Besta ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.
Ceset bulmak için kullanılacak

Ceset bulmak için kullanılacak

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Sadece 15 gün sürüyor

Sadece 15 gün sürüyor

Tüm köylüler seferber oluyor.
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi kararı

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Yarımadayı bayram tatilinde 168 bin kişi ziyaret etti.

​Model model Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

Ülke için büyük devrim: Hedef 3 bin 700 ton.

​Toplam araç sayısı 25 milyonu aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.