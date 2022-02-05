Ekonomi Yargıtaydan milyonlarca işçiyi ilgilendiren izin kararı Toplu olarak kullandırılamaz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren izin kararı: Toplu olarak kullandırılamaz

Milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, hafta tatili izninin toplu olarak kullandırılamayacağına hükmetti. Yüksek Mahkeme, hafta tatili izninin toplu olarak kullanıldığı durumda işçiye ayrıca 0,5 yevmiye daha ücret ödenmesinin gerektiğine dikkat çekti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yargıtaydan milyonlarca işçiyi ilgilendiren izin kararı: Toplu olarak kullandırılamaz
Foto/arşiv

İşten çıkarılan işçi, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretini tahsil etmek için İş Mahkemesinin kapısını çaldı.

Davalı patron, davanın reddini istedi. Mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Karar, davalı şirket avukatı tarafından temyiz edildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davalı tarafından dosyaya hafta tatili izinlerinin toplu şekilde kullandırıldığına dair bir kısım belgeler sunulduğuna dikkat çekti.

Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, hafta tatilinin toplu kullandırılabileceğine ilişkin hüküm bulunmadığı, bu belgelerdeki izinlerin bir kısmının 1 günden fazla olduğu, ilgili olduğu dönemde 1’er hafta tatili günü şeklinde hesaplama dışı tutulduğu hatırlatıldı. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 46’ncı maddesinde, işçinin tatil gününden önce aynı Yasanın 63 üncü maddesine göre belirlenmiş olan iş günlerinde çalışmış olması koşuluyla, yedi günlük zaman dilimi içinde yirmi dört saat dinlenme hakkının bulunduğu vurgulandı.

Yargıtay kararında şöyle denildi:

“İşçinin hafta tatili gününde çalışma karşılığı olmaksızın bir günlük ücrete hak kazanacağı hüküm altına alınmıştır. Hafta tatili izni kesintisiz en az yirmi dört saattir. Bunun altında bir süre için haftalık izin verilmesi durumunda, usulüne uygun şekilde hafta tatili izni kullandığından söz edilemez. Hafta tatili bölünerek kullandırılamaz. İşçinin toplu olarak izin kullandığı dönemde çalışması karşılığı olmayan 1 yevmiye tutarındaki ücretin de davacıya ödendiği dikkate alındığında davacıya sadece 0,5 yevmiyesi kadar ödeme yapılmalıdır.

Buna göre de, mahkemece davacının toplu olarak kullandığı izinlerin hafta tatilinden sayılmayan ve fiilen çalışılmayan her bir günü için, 0,5 yevmiye üzerinden hesaplama yapılmalı ve bu suretle davacının hafta tatili alacağı belirlenmelidir. Anılan hususun gözetilmemesi hatalı olup bozma sebebidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Bin 110 yeni kadro açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı
EKONOMİ
Bin 110 yeni kadro açıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türk savunmasında geniş spektrumlu ateş gücü: ROKETSAN Yalman
EKONOMİ
Türk savunmasında geniş spektrumlu ateş gücü: ROKETSAN Yalman

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de
Milyonlarca işçiyiilgilendiren izin kararı

Milyonlarca işçiyi
ilgilendiren izin kararı

Yargıtay: Toplu olarak kullandırılamaz.
Yunanistanakaçarken yakalandılar

Yunanistan'a
kaçarken yakalandılar

​Muğla'nın Bodrum ilçesinde hareketli anlar.
Ege ve Akdenizde Yunan zulmü

​Samsun'da Atatürk Anıtı'nı yıkmaya çalışan zanlılar suç makinesi çıktı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gizli buzlanma zincirleme kazaya yol açtı.

​Yanmış valizden çıkan cesedin kimliği belli oldu.

​Türk savunma sanayisinin geniş spektrumlu ateş gücü.

​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan rahatlatan açıklama geldi.
Dereye uçan otomobilde can pazarı

Dereye uçan otomobilde can pazarı

​Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı.
Emri verenle feryadı koparan aynı

Emri verenle feryadı koparan aynı

Atatürk heykeline kim saldırır? Ya dindar görünümlü ajanlar ya da PKK'lılar.

“Kur korumalı hesap” dolarda büyük çözülme sağladı.

​Yunanistan tepkilere rağmen göçmenleri ölüme terk etmeye devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.