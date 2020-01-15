Yatırım sürdükçe risk azalır

Geçtiğimiz günlerde ABD ile İran arasında yaşanan gerilim, ülke güvenliği konusunun önemini yeniden göz önüne serdi. Bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren Papilon Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kerimoğlu, “Biz güvenlik açısından belirsizlikleri belirli hale getirebilen teknolojiler üretiyoruz. Kimin terörist, kimin sakıncalı olduğunu, önceden bulabiliyoruz. Güvenlik zaafiyeti yaratan durumları, yaşanan olayların hızla çözülmesini sağlayıp zincir tehditleri ortadan kaldırabiliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde Türkiye olarak güvenlikte çok sağlam bir altyapımız bulunuyor. Güvenlik teknolojilerine yatırımlarımız sürdükçe savunma tarafındaki riskleri azaltırız” diyor.

DEVLET-SEKTÖR İŞBİRLİĞİ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRİR

Murat Kerimoğlu, son dönemde özellikle insansız hava araçlarını geliştirip üretebilmenin, Türk mühendisliğinin dünyaca tanınmasına fayda sağladığına işaret ediyor. Kerimoğlu, bu gururun yanı sıra, katma değerli ihracat yaparak kazanımlarının her yönden olduğunu da gösterdiğini ifade diyor. “Devlet-özel sektör işbirliğinin güvene dayalı gelişmesi, savunma ve güvenlik sektörü açısından Türkiye’nin geleceğini şekillendirebilecek önemde; insansız hava araçlarının üretimi de buna en güzel örnek” diyen Kerimoğlu, “Papilon Savunma olarak, uzun dönemdir yürüttüğümüz kamu güvenliği teknolojilerindeki araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerimizin ve bizim gibi çabalayan diğer yerli üreticilerin bu güven çerçevesinde devlet ile sürdürülebilir, uzun dönemli ilişkiler şeklinde ele alınması, sektörün gelişimi açısından anlamlı olacak” ifadelerini kullanıyor. Kerimoğlu, ancak bu şekilde özel sektörün yurt dışı pazarda rekabetçilik gücünün daha rahat yaygınlaşabileceğine dikkat çekiyor.

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Murat Kerimoğlu’na sorduğumuz soru ve aldığımız yanıtlar şu şekilde:

Kaç yıllık bir firmasınız; ulusal ve kamu güvenlik alanlarında hangi ürün ve hizmetleri sunuyorsunuz?

Şirketimiz resmen 2012 sonunda kuruldu. Şu an için 100 milyon kişiyi geçen sayıda biyometrik veriyi anlık ve matematiksel en üst düzeyde tespit eden büyük veri yönetim sistemlerimiz mevcut. Olay yeri ve kriminal inceleme açısından görüntü alımı ve görüntünün analizini sağlayan ürün gruplarımız da bulunuyor. Havalimanları için otomatik elektronik geçiş kapıları ile biyometrik verili her bireyin konforlu bir şekilde geçişine imkan verecek ünitelerimiz de mevcut.

Balistik tarama aracı

SIĞINMACI İÇİN PROJE

Göçmen ve sığınmacı yönetim sistemlerimiz, kamp yönetimi, yüksek güvenlikli alan takip sistemlerimiz anahtar teslim projelerimiz arasında. Üç grupta sınıflandırdığımız ürünlerimizin sayıları 40’ın üzerinde. Emniyet Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı gerekse de askeri güvenlik ihtiyaçlarını hem önleyici hem de hızlı sonuçlandırıcı teknolojik sistem ve cihaz üretiyoruz.

YATIRIMLAR ARTACAK

2020 yılına ilişkin hedef ve beklentilerinizi anlatır mısınız?

2020 yılında da yatırımlarımız araştırma ve geliştirme faaliyetlerine odaklanırken, yurt dışında planladığımız yetkinlik merkezi oluşturulmasına yönelik bir girişimimiz mevcut. 2020 yılında, 2019’da ötelenen iş potansiyelimiz ile birlikte, olağanüstü konjonktürel durumlar ortaya çıkmaz ise pozitif beklentimiz bulunuyor.

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PAYLAŞMAMIZ ŞART

Kısa ve uzun vadede halka arzdan beklentileriniz neler?

Halka arzdan gelen paranın yüzde 50’si araştırma geliştirmeye, geri kalan kısmı yurt dışı yatırım ve işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrıldı. Herhangi bir borç yükümüz bulunmadığından, kaynaklar doğrudan büyümede kullanılacak. Büyüme için paylaşmamız şart. Yıllık 10 milyon TL’nin üzerinde. Ciro artışı paralelinde bu bütçeyi revize ediyoruz.

LİDERLİK İÇİN ÇABALIYORUZ

Devletlerin geleneksel güvenlik algısı değişiyor. Türkiye’nin bu alanda uygulamaya alacağı pek çok konu var. İlgili kamu kurumlarıyla yakın çalışarak Türkiye’nin bu alanda lider olması için çaba gösteriyoruz. Uzun vade için odaklandığımız, henüz araştırma aşamasındaki sanal gerçeklik alanında görüntü işleme ve anlamlandırma ürünleri var. Bahsettiğimiz ürün gruplarının tamamından çok talep alıyoruz. Fazla talep görebilecek alanlara yatırım yapıyoruz.





50’DEN FAZLA ÜLKEDE FAALİYET

Kaç ülkede faaliyet gösteriyorsunuz? Satışlarınızın yüzde kaçı yurt dışına?

Pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerimiz 50’nin üzerinde ülkede yürütülmekte. 2018 yılında 50 milyon TL’nin üzerinde ciro yaptık. Şu an için yurt içi ve yurt dışı kamu ağırlıklı müşterilerimiz mevcut. Ancak AB ve BM gibi uluslararası yapılara da ürün ve hizmet sağlıyoruz. Yurt dışı satışlarımızı cironun yüzde 10’u seviyesine çıkarmayı hedeflemekteyiz.