Ekonomi Güçlü büyüme işareti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Güçlü büyüme işareti

Ekonomide pozitif gelişmeler yaşanacağının önemli habercisi verilerden olan sanayi üretim endeksi; Kasım 2019'da yüzde 5,1 artarak 118,9'e yükseldi. Sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye ilerlediklerini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ekonomideki gidişatın en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen sanayi üretim endeksi, Kasım 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak, 116,2'den 121,3'e yükseldi. Ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerinin arındırılmamış sanayi üretim endeksine yansıması, 2020'de ekonomide pozitif gelişmeler yaşanacağı beklentilerini artırıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ENDEKSİ AYLIK %6,8 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı rakamlara göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Kasım 2019'da 2018'in aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 118,9 oldu. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 115,5'e yükseldi. Alt bölüm endekslerinden yüksek teknoloji endeksi aylık yüzde 6,8, yıllık bazda yüzde 17,8, imalat sanayi endeksi aylık yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 5,3, sermaye malı endeksi de aylık yüzde 2,4, yıllık bazda da 7,5 artış gösterdi.

İMALAT SANAYİİ YÜZDE 5,3 YÜKSELDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Kasım 2019'da madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2018'in aynı ayına göre yüzde 7,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 düştü. Söz konusu ayda imalat sanayi sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,1 yükselirken, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 geriledi.

2020'DE RAKAMLARI İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Berat Albayrak
  • Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretim verilerine ilişkin, önceliklerinin katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacağını belirterek, "İnşallah 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından Kasım 2019'a ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Sanayi üretiminde arzu edilen ivmelenmeye adım adım ilerlediklerine dikkati çeken Albayrak, "Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı. Albayrak'ın mesajında yer alan infografikte, sanayi üretim endeksi Kasım 2019 verileri ve sanayi alt sektörlerinde yaşanan gelişmelerin, reel sektörde yaşanan dengelenmenin ardından ivmelenme sürecinin güçlü pozitif seyrini ortaya koyduğu aktarıldı.

POZİTİF TREND DEVAM EDİYOR

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminde geçen sene eylülden itibaren başlayan pozitif trendin daha güçlü bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bu sene inşallah çok daha güçlü bir büyümeyi yakalamış olacağız. Bu büyümenin temelinde de yatırımlar olacak. Bu yatırımlar vatandaşımıza, gençlerimize yeni iş kapıları açacak" dedi. Varank, sanayinin, kaynaklarını daha verimli kullanacak şekilde büyümesini sağlayacak stratejik adımlar atıldığına işaret ederek, sanayicilerin yalın üretimi ve dijital dönüşümü uygulamalı olarak öğrenmesi için "model fabrikalar" kurduklarını bildirdi. Varank pozitif gelişmelere de dikkat çekerek, "İmalat sanayii siparişleri, kapasite kullanım oranı ve ekonomik güven endeksi artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin de altında gerçekleşti, ülke risk primimiz azalıyor"

İBB’nin kredi talebi yok

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro hatları yapımıyla ilgili krediyi harekete geçirebilmek amacıyla Hazine onayı alamadıkları iddiasına yanıt verdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu yıl ocak ayında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Bakanlığımıza sunulmuş ya da Bakanlığımız tarafından reddedilmiş herhangi bir kredi onay talebi olmamıştır” denildi.

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