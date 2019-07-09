Yeni AVM’de Avrupa birincisiyiz

Geçen yıl alışveriş merkezi pazarında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek arz 525 bin metrekare ile Türkiye’de gerçekleşti. Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaştı. Arzda 525 bin metrekareyle başı çeken Türkiye’yi 436 bin metrekareyle Rusya, 298 bin metrekareyle Polonya, 237 bin metrekareyle Fransa, 164 bin metrekareyle Finlandiya, 147 bin metrekareyle Birleşik Krallık, 141 bin metrekareyle Almanya, 104 bin metrekareyle İspanya, 99 bin metrekareyle Hollanda, 95 bin metrekareyle İtalya takip etti.
BATI AVRUPA’DAKİ YENİ AVM İNŞAATLARI
Batı Avrupa'da 1 Ocak itibarıyla toplam alışveriş merkezi arzı 109,7 milyon metrekareye yükselirken, 2019-2020 yılında toplamda 2,1 milyon metrekarelik yeni AVM merkezi alanının pazara girmesi bekleniyor. Batı Avrupa'da 2019-2020'de inşaat halindeki projeler açısından ilk 5'te yer alan şehirler Paris, Helsinki, Madrid, Roma ve Lüksemburg olarak sıralandı. Orta ve Doğu Avrupa'daki toplam alışveriş merkezi arzı ise 1 Ocak itibarıyla 58,4 milyon metrekareye ulaştı. Söz konusu bölgede 1,5 milyon metrekarelik yeni alışveriş merkezi alanı pazara girdi.
3 ÜLKE ARZDA AKTİF
Raporda Türkiye’nin, 2017'de bir milyon metrekare, 2018'de 0,5 milyon metrekare olmak üzere inşaat tamamlama konusunda en keskin düşüşü yaşadığına da dikkat çekildi. Bununla birlikte Türkiye, Rusya ve Polonya’nın en aktif ülkeler arasında yer aldığı ve Avrupa'daki toplam yeni arzın yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğuna da vurgu yapıldı. 2019-2020 yıllarında inşaat halinde veya planlama aşamasında olmak üzere geliştirme faaliyetlerinin toplamda 6,5 milyon metrekare olan arzın gelecek iki yıl boyunca sabit kalması da öngörüler arasında bulundu.
- TÜRKİYE 2020’DE YİNE LİDER OLACAK
- Raporda yer alan bilgilere göre; 2019-2020 döneminde açılacak yeni AVM’lerde de liderliği Türkiye çekecek. Yeni alışveriş merkezi arzında Türkiye’de söz konusu dönemde bir milyon 603 bin metrekare büyüklüğünde yeni AVM arzı gerçekleşecek. Ayrıca mevcut AVM’lere 7 bin metrekarelik alan eklenecek. Kayseri, 2019-2020 döneminde yeni açılacak AVM büyüklüğü açısından ilk sırada gelecek. Kayseri’de 2020’de açılması planlanan KUMSmall Factory’nin 180 bin metrekarelik alana sahip olması öngörülüyor. Söz konusu dönemde yeni AVM arzında Türkiye’yi bir milyon 549 bin metrekareyle Rusya, 368 bin metrekareyle Fransa, 303 bin metrekareyle Polonya, 290 bin metrekareyle İspanya ve 187 bin metrekareyle de Finlandiya’nın izleyeceği belirtiliyor.
AVM CİROLARI YÜZDE 23 ARTTI