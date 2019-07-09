Yeni AVM’de Avrupa birincisiyiz

Geçen yıl alışveriş merkezi pazarında Avrupa ülkeleri arasında en yüksek arz 525 bin metrekare ile Türkiye’de gerçekleşti. Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Avrupa Alışveriş Merkezleri Geliştirme Raporu” başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre, Avrupa'daki alışveriş merkezi pazarı 2018'de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaştı. Arzda 525 bin metrekareyle başı çeken Türkiye’yi 436 bin metrekareyle Rusya, 298 bin metrekareyle Polonya, 237 bin metrekareyle Fransa, 164 bin metrekareyle Finlandiya, 147 bin metrekareyle Birleşik Krallık, 141 bin metrekareyle Almanya, 104 bin metrekareyle İspanya, 99 bin metrekareyle Hollanda, 95 bin metrekareyle İtalya takip etti.

BATI AVRUPA’DAKİ YENİ AVM İNŞAATLARI

Batı Avrupa'da 1 Ocak itibarıyla toplam alışveriş merkezi arzı 109,7 milyon metrekareye yükselirken, 2019-2020 yılında toplamda 2,1 milyon metrekarelik yeni AVM merkezi alanının pazara girmesi bekleniyor. Batı Avrupa'da 2019-2020'de inşaat halindeki projeler açısından ilk 5'te yer alan şehirler Paris, Helsinki, Madrid, Roma ve Lüksemburg olarak sıralandı. Orta ve Doğu Avrupa'daki toplam alışveriş merkezi arzı ise 1 Ocak itibarıyla 58,4 milyon metrekareye ulaştı. Söz konusu bölgede 1,5 milyon metrekarelik yeni alışveriş merkezi alanı pazara girdi.

3 ÜLKE ARZDA AKTİF

Raporda Türkiye’nin, 2017'de bir milyon metrekare, 2018'de 0,5 milyon metrekare olmak üzere inşaat tamamlama konusunda en keskin düşüşü yaşadığına da dikkat çekildi. Bununla birlikte Türkiye, Rusya ve Polonya’nın en aktif ülkeler arasında yer aldığı ve Avrupa'daki toplam yeni arzın yaklaşık yüzde 50'sini oluşturduğuna da vurgu yapıldı. 2019-2020 yıllarında inşaat halinde veya planlama aşamasında olmak üzere geliştirme faaliyetlerinin toplamda 6,5 milyon metrekare olan arzın gelecek iki yıl boyunca sabit kalması da öngörüler arasında bulundu.

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TÜRKİYE 2020’DE YİNE LİDER OLACAK

Raporda yer alan bilgilere göre; 2019-2020 döneminde açılacak yeni AVM’lerde de liderliği Türkiye çekecek. Yeni alışveriş merkezi arzında Türkiye’de söz konusu dönemde bir milyon 603 bin metrekare büyüklüğünde yeni AVM arzı gerçekleşecek. Ayrıca mevcut AVM’lere 7 bin metrekarelik alan eklenecek. Kayseri, 2019-2020 döneminde yeni açılacak AVM büyüklüğü açısından ilk sırada gelecek. Kayseri’de 2020’de açılması planlanan KUMSmall Factory’nin 180 bin metrekarelik alana sahip olması öngörülüyor. Söz konusu dönemde yeni AVM arzında Türkiye’yi bir milyon 549 bin metrekareyle Rusya, 368 bin metrekareyle Fransa, 303 bin metrekareyle Polonya, 290 bin metrekareyle İspanya ve 187 bin metrekareyle de Finlandiya’nın izleyeceği belirtiliyor.

AVM CİROLARI YÜZDE 23 ARTTI

Türkiye’de AVM Perakende Ciro Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı. Endeks 2019 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,1 artış kaydederek 303 puana ulaştı. Endeks böylece mayıs ayı için yüzde 18,7 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranını da geçmiş oldu. AVM’lerde kiralanabilir alan (m2) başına düşen cirolar Mayıs 2019’da İstanbul’da 1.383 TL, Anadolu’da 1.006 TL olurken Türkiye geneli m2 verimliliği ise Mayıs 2019’de 1.157 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde metrekare verimliliğinde en yüksek artış giyim kategorisinde gerçekleşti.